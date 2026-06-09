생존 한국전 참전용사 초청해 한복 증정…“한·태 우호의 상징”

제5회 태국 한복모델 선발대회 성료…참전용사에 한복 증정하며 한·태 우호 다져

0 대한민국 한복모델 선발대회 조직위원회는 지난 7일 태국 방콕 아마라 방콕 호텔에서 ‘제5회 태국 한복모델 선발대회’를 성황리에 개최했다. 정사무엘 한문화진흥협회 회장이 개회사를 하고 있다. / 사진=한문화진흥협회

대한민국 한복모델 선발대회 조직위원회(조직위원장 정사무엘)는 지난 7일 태국 방콕 아마라 방콕 호텔(Amara Bangkok Hotel)에서 ‘제5회 태국 한복모델 선발대회’를 성황리에 개최했다고 9일 밝혔다.

올해로 5회째를 맞은 태국 한복모델 선발대회는 한복의 전통미와 현대적 가치를 세계에 알리고, 한복의 아름다움을 표현할 수 있는 글로벌 모델을 선발하는 국제 문화행사다. 이번 대회에는 총 318명이 지원했으며, 최종 50명이 결선 무대에 올라 경연을 펼쳤다.

◇ “한복의 아름다움, 태국서 꽃피우다”

한복의 세계화를 위해 마련된 이번 대회는 한문화진흥협회가 주최하고 대한민국 국가보훈부와 한복세계화재단이 후원했다.

최종 수상자로는 ‘진’ 아이린 세리깐야락(Iryn Seriecanyaluck), ‘선’ 사란찻 솜분(Saranchat Somboon), ‘미’ 핌찻 나롱피롬꾼(Pimchat Narongbhiromkul)이 선정됐다. 이들은 향후 대한민국 한복모델 선발대회 결선 무대에 초청돼 국제적인 활동 기회를 얻게 된다.

이날 행사에는 박용민 주태국 대한민국 대사를 비롯해 윤경숙 태국 한복모델 선발대회 대회장, 파린야 웡체르드콴(Parinya Wongcherdkwan) 태국 상원의원, 태국 문화부 관계자 등 양국 주요 인사들이 참석해 자리를 빛냈다.

0 대한민국 한복모델 선발대회 조직위원회는 지난 7일 태국 방콕 아마라 방콕 호텔에서 ‘제5회 태국 한복모델 선발대회’를 성황리에 개최했다. 최종 결선진출자들과 우승자가 단체사진을 촬영하고 있다. 좌측부터 김수연(2025 대한민국 한복모델 선발대회 미), 권연주(선), 강연재(진), 사란찻 솜분(2026 태국 한복모델 선발대회 선), 아이린 세리깐야락(진), 핌찻 나롱피롬꾼(미), 피야티다 놈시리(2025 태국 한복모델 선발대회 진), 낫사톤 까녹쿤차타린(선), 진니파 다라랏사미룽루앙(미). / 사진=한문화진흥협회

◇ 한국전 참전용사 초청…한복으로 전한 감사

이날 행사의 가장 뜻깊은 순간은 생존 태국 참전용사들을 초청해 한복을 전달한 시간이었다.

조직위원회는 대한민국을 위해 헌신한 참전용사들의 희생과 공로에 감사의 뜻을 전하며, 이들의 헌신이 오늘날 한·태 우호 증진과 한국 문화 발전의 소중한 토대가 됐음을 강조했다.

정사무엘 한문화진흥협회 회장은 “동남아 한류의 중심지인 태국에서 한복이 국적과 인종을 초월해 누구에게나 아름답게 어울리는 세계적인 문화유산임을 보여줄 수 있어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 한복을 통해 대한민국의 아름다운 문화와 가치를 국제사회에 널리 알릴 수 있도록 다양한 활동을 이어가겠다”고 말했다.

◇ “한복과 츳타이, 양국 문화 잇는 가교”

박용민 주태국 대한민국 대사는 축사를 통해 “제5회 태국 한복모델 선발대회 개최를 진심으로 축하한다”며 “한국전 참전용사들의 희생과 헌신, 그리고 한·태 양국의 굳건한 우정에 깊은 감사의 뜻을 전한다”고 밝혔다.

이어 “한복과 츳타이는 각국의 역사와 문화를 담고 있는 소중한 전통의상인 만큼 이를 매개로 양국 간 문화교류와 상호 이해가 더욱 확대되기를 기대한다”고 말했다.

◇ 대한민국 수상자들과 함께한 피날레 무대

또한 ‘2025 대한민국 한복모델 선발대회’ 수상자인 강연재(진), 권연주(선), 김수연(미)은 태국 결선 진출자들과 함께 피날레 런웨이에 올라 한복의 아름다움을 선보이며 무대를 빛냈다.

이날 선보인 한복은 대한민국 한복외교사절단 소속 함은정·신애수·진혜지·진혜선 디자이너의 작품으로, 관객들의 뜨거운 환호와 박수를 받으며 행사의 대미를 장식했다.

대한민국 한복모델 선발대회 조직위원회는 해외에서 유일하게 한복모델 선발대회를 개최하며 한국을 대표하는 문화행사로 자리매김하고 있다. 이를 통해 우리 전통문화의 우수성을 세계에 알리는 데 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.

한편 이번 대회 수상자들은 오는 27일 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 개최되는 ‘2026 대한민국 한복모델 선발대회’ 최종 결선에 공식 초청된다. 이들은 항공·숙박·의전 지원과 함께 최고급 한복, 헤어·메이크업 등 전 과정을 지원받으며 한국 문화 홍보 활동에 참여할 예정이다.