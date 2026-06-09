“외국인환자 200만 시대”…‘ICT·고부가 모델’로 질적 성장 돌입

2년 연속 외국인 환자 200만명 유치 도전

중증 질환 등 고부가가치 모델 수립 계획

의료관광 '항노화' 확장에 첨단재생 사업 개발

내년 5월부터 비대면 진료…전주기 플랫폼 구축

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지난해에만 200만명이 넘는 외국인이 진료를 위해 한국을 찾은 가운데, 정부가 지속가능한 환자 유치를 위해 의료서비스의 질적 성장에 나선다. 기존 국내 의료관광에 미용시술의 비중이 컸었다면, 이제는 중증 질환과 항노화 등 고부가가치 환자 유치에 주력하는 동시에 정보통신기술(ICT) 기반의 의료시스템을 앞세워 한국만의 경쟁력을 확보한다는 계획이다.9일 관계부처 합동 '의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원 2026년 시행계획'에 따르면 정부는 올해 외국인 환자 200만명 유치를 목표로 제시, 환자 유치 인프라 고도화와 역량 강화를 통한 지속가능한 성장 생태계 조성을 추진한다는 방침이다. 지난해 201만명의 외국인 환자가 한국을 찾으며 처음으로 연간 200만명 유치를 달성했지만, 올해는 외국인 미용성형 부가가치세 환급제 일몰과 중동전쟁 등 외부요인을 고려해 전년도 수준의 실적을 목표로 수립했다는 설명이다.정부는 대내외적인 변수 속에도 지난해처럼 지속적인 외국인 환자 유치를 위해 중증·복합성 질환 등에 초점을 맞춘 다변화 전략을 전개할 계획이다. 그 일환으로 중증·복합성 질환 환자를 겨냥한 중장기 전략을 세우는 한편, K-의료와 프리미엄 관광 등을 융합한 고부가가치 유치모델 개발을 추진계획에 포함시켰다. 구체적으로 외국인의 카드 사용 데이터 등 국내외 환경 및 특성을 분석하고 지자체·의료기관·에이전시 등으로 이뤄진 민관협의체를 통해 럭셔리 의료관광 상품 개발 등 환자 유치 전략을 논의한다.또 항노화 및 첨단 재생의료 시장 현황을 분석, 지속가능한 외국인환자 유치 모델을 수립한다. '항노화 고부가가치 외국인환자 유치사업 개발'을 주관하는 한국보건산업진흥원 관계자는 "글로벌 의료관광 시장의 흐름이 항노화 분야 등으로 확장되며 국내 특화 기술을 활용한 고부가가치 상품을 개발할 필요가 있다"고 설명했다.ICT 기반 의료 경쟁력 강화를 위한 노력도 이뤄지고 있다. 지난달 26일 복지부는 '의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률(의료해외진출법)' 개정안을 공포, 내년 5월부터 외국인 환자 유치 의료기관에서 ICT 기술을 활용한 진단·처방을 할 수 있도록 했다.또 'K-헬스케어 통합 허브'를 구축 계획도 수립, '외국인환자-의료기관-유치사업자-지자체-연관산업체'를 연계하는 인공지능(AI) 기반 디지털 의료관광 생태계 플랫폼을 확보한다. 이를 통해 정부는 외국인 환자의 비대면진료를 비롯해 사전·사후관리와 결제 등 전주기적 정보를 제공, 국내 의료에 대한 신뢰성을 높일 것으로 기대하고 있다.의료계에서도 변화하는 의료 패러다임에 맞춰 경쟁력 향상을 위한 방안을 모색하고 있다. 지난 5일에는 보건산업진흥원이 서울 연세대학교 세브란스빌딩에서 '찾아가는 유치사업 설명회'를 열고 의료기관, 유치사업자 등의 의견을 수렴했다.현장에서는 홍승욱 보건산업진흥원 외국인환자유치단장이 '외국인환자 200만 시대, 통계 데이터로 보는 정부 지원 로드맵'을 주제로 정부의 맞춤형 지원정책과 제도적 보완 방향을 공유했다. 홍 단장은 "서울을 시작으로 하반기에도 주요 권역별로 찾아가는 설명회를 지속 개최해 지역별 유치 역량을 한층 더 끌어올리겠다"며 "대한민국이 세계 최고 수준의 글로벌 의료관광 허브로 자리매김할 수 있도록 전방위적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.