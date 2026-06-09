전쟁기념관이 ‘항미원조’ 논란에도 해명 못 내는 이유 “국방부가 보류지시”

국방부 “국방부 입장 포함해 정리키로, 입장 못내게 할 이유 없어”

20260609163721749244 0 호국보훈의 달 특화해설. /커뮤니티 캡처

국방부 산하 전쟁기념사업회가 6·25전쟁 교육프로그램 기획에 '항미원조' 중국 주장을 실었다가 논란이 돼 급히 삭제했다. 그럼에도 사업회가 곧바로 해명을 내놓지 못하는 이유는 국방부의 보류지시가 있던 것으로 전해졌다.9일 전쟁기념사업회 관계자는 '항미원조' 논란에도 이렇다 할만한 해명을 내놓지 않는 이유에 대해 "국방부가 보류하라고 했기 때문"이라며 "교육프로그램 기획을 다시 완성한 뒤 새로운 자료로 함께 내놓으려 하고 있다"고 밝혔다.지난달 30일부터 사업회는 '6·25전쟁, 서로 다른 해석'이라는 주제로 특화해설 프로그램을 기획하면서 참가자들을 접수했다. 6·25전쟁을 바라보는 한국과 중국의 시각을 비교하면서 다양한 시각에서 이해할 수 있다는 취지다. 해당 사업 포스터엔 태극기 배경의 '6·25전쟁'으로, 오성홍기 배경엔 '항미원조'라고 적시됐다.항미원조란 미국 침략에 맞서 북한을 돕는다는 뜻이다. 중국당국이 중공군의 참전을 정당화하기 위한 표현이다. 호국보훈의 달을 맞이해 기획된 이번 프로그램이 마치 중국의 항미원조 주장을 수용할 수 있다는 시각처럼 소개돼 도마 위에 올랐다.안규백 국방부 장관도 해당 사업 포스터를 보고 "옳지 않은 것 같다"는 취지로 불쾌함을 표했다.국방부 측은 '해명자료 배포 보류를 지시했다'는 것은 사실이 아니라고 반박했다. 국방부 관계자는 "기념사업회가 입장을 정리하고 있는 것을, 국방부 입장을 포함해서 정리하겠다고 이야기 한 바는 있다"며 "이것을 보류지시로 오해한 것 같다. 국방부가 사업회의 입장을 내지 못하게 할 이유가 없다"고 밝혔다.그러면서 "해당 교육프로그램은 전쟁기념사업회에서 호국보훈의 달을 맞아 6·25전쟁이 북한의 불법 남침으로 시작된 전쟁이라는 역사절 사실을 분명히 설명하기 위해 기획된 것으로 알고 있다"며 "사업회는 홍보물에 대한 표현 방식이 부적절했다고 판단해 게시물을 오늘 삭제했다. 국방부는 경위를 파악한 뒤 관련 규정과 절차에 따라 필요한 조치를 취하겠다"고 말했다.