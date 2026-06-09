“참정권 훼손” vs “실익없다”…재선거론 이견 국힘 ‘내홍’ 조짐

"실익 없다" "선거 패배 방패막이" 비판도
|장동혁 국민의힘 대표가 6일 오전 국회에서 열린 긴급 최고위원회의에서 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련해 발언하고 있다. /연합뉴스
9일 정치권에 따르면 장 대표를 비롯한 당내 강경파는 이번 사태를 단순 행정 실수가 아니라 선거의 정당성과 국민 참정권을 훼손한 중대 사건으로 규정하고 있다. 투표용지 공급 과정의 관리상 하자가 선거 무효 사유로 인정될 수 있는 만큼 전국 재선거를 실시해야 한다는 주장이다.
장 대표는 전날 최고위원회의에서 "국정조사보다 특검이 우선이고, 특검보다 재선거가 먼저"라고 밝혔다. 장 대표가 임명한 이호선 당무감사위원장도 서울시장 선거에 대해 무효소송의 전 단계인 소청을 제기하겠다고 나섰다. 신동욱·김재원·김민수 최고위원 등 당권파도 공개적으로 재선거 필요성을 주장했고, 조광한 최고위원은 전면 재선거와 사전투표 폐지, 선관위 전방위 수사를 촉구했다.
반면 당내에서는 회의적 시선도 적지 않다. 오세훈 시장이 이미 당선된 상황에서 재선거를 요구할 실익이 크지 않고, 법적으로도 문턱이 높다는 이유에서다. 오세훈 캠프 공동선대위원장을 맡았던 김재섭 의원은 "오세훈 시장이 당선된 데에는 서울 시민의 민의가 반영돼 있다"며 "이에 대해 재선거를 요구하는 것은 민의를 배반하는 일"이라고 공개적으로 반기를 들었다.
사태 대응의 우선순위가 잘못됐다는 지적도 나온다. 선관위의 관리 부실과 참정권 침해 여부를 먼저 규명해야 하는데, 곧바로 재선거를 주장하는 것은 현실성이 떨어진다는 것이다. 김용태 의원은 "재투표나 재선거를 추진하겠다는 것이 당 지도부의 입장인지 분명히 밝혀야 하며, 실현할 수 없는 약속이라면 솔직히 말해야 한다"며 "무책임한 정치적 수사가 아니라 책임 있는 자세로 대안을 제시해야 한다"고 지적했다.
일각에서는 장 대표가 지방선거 패배 책임론을 피하고 당권을 유지하기 위해 '재선거' 주장을 방패막이로 활용하고 있다는 비판의 목소리도 흘러나온다. 강경 지지층이 요구하는 의제를 선점해 당내 주도권을 유지하려는 계산이 깔려 있다는 해석이다.
조경태 의원은 "투표용지 부족 사태가 선거 패배의 책임을 덮는 방패막이가 돼선 안 된다고 보고 있다"고 말했다. 유의동 의원도 "재선거 문제를 지도부 거취와 연결하기보다는 무엇이 당을 위해 필요한지 충분한 숙의가 필요하다"고 지적했다.