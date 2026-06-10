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안동 사과농업 AI 시대 연다…예측형 농업 구축

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안동시 김정섭 기자

승인 : 2026. 06. 10. 10:56

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사후 분석에서 사전 예측으로 농업 환경 조성
0610 안동시 AI 기반 예측 영농 체계 본격 구축 (3)
안동시에서 AI 기반 예측 영농 체계를 구축해 안동사과의 품질을 향상시키고 있다./안동시
경북 안동시는 농업 AI 대전환(AX)을 통한 경쟁력을 강화해 안동 사과의 명성을 이어갈 수 있는 농업 환경을 조성한다고 10일 밝혔다.

노지 스마트농업을 기존 사후 분석에서 사전 예측 단계로 전환해 예찰을 넘어 향후 발생할 일을 미리 대비하는 능동적인 영농 서비스를 단계적으로 구현한다.

시는 축적된 7500만 건 이상의 영농 데이터를 활용해 해충 카드뉴스 및 영농 분석보고서를 제공하며 농가의 합리적 의사결정을 지원해 왔으며 실제 농가들 역시 데이터 기반의 관수 조절 등으로 병해를 효과적으로 예방하고 있다.

시는 올해부터 AI 기반의 예측 영농 체계를 본격적으로 구축해 자연재해 분야는 알림을 넘어 피해 예측·진단과 대응 방안 추천까지 확대한다. 한국미래농업연구원의 서리 및 과실 일소 피해 예측 시스템 특허를 통해 서비스 고도화에 속도가 붙을 전망이다.

또 병해충 관리 역시 발생 시기와 위험도를 예측해 방제 적기와 약제를 추천하는 체계로 발전하며 생성형 AI 챗봇 및 AI 병해 진단 도구 개발을 통해 농가 편의성을 더욱 높일 계획이다.

권기창 시장은 "안동에서 검증한 예측형 영농 모델을 경북 사과 주산지로 확산하고 데이터와 AI를 접목한 스마트농업의 거점으로 거듭나겠다"고 밝혔다.
김정섭 기자

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