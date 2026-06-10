금융위-5대 금융 “AI로 신종 디지털 범죄 막는다”

이억원 금융위원장, 5대 금융지주 회장들 만나 간담회 개최

새로운 디지털 위협에 대응책 마련해 AI 대전환 가속화 목적

정부와 금융권 간 공조 강조하며 체계적 대응 약속해

금융위-5대 금융 AX 디지털 위협 대응 간담회 0 이억원 금융위원장(오른쪽 다섯 번째)이 10일 오후 서울 중구 은행연합회관에서 조용병 은행연합회장 및 5대 금융지주 회장(KB·신한·하나·우리·농협)들과 개최한 'AX시대 해킹·보이스피싱 대응 간담회'에서 기념 촬영을 하고 있다./금융위원회

이억원 금융위원장이 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·농협) 회장들을 만나 인공지능 대전환(AX) 시대 신종 디지털 위협에 대한 전사적 대응을 당부했다. 최근 AI를 활용한 디지털 범죄가 늘어나며 금융권 보안을 위협하고 있는 만큼 금융사 간 협력 체계 구축의 필요성이 높아지면서다.금융위원회는 10일 서울 중구 은행연합회에서 'AX시대 해킹·보이스피싱 대응 간담회'를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 AI 대전환 시대 '프런티어 AI'의 보안 침해 위협, AI 기술을 활용한 피싱범죄 등 다양한 위협의 현황과 위험성에 대한 인식을 공유하고, 대응책을 마련해 금융권 AI 대전환을 가속화하기 위해 마련됐다. 프런티어 AI는 분야를 뛰어넘어 다양한 작업을 수행할 수 있는 고도의 범용 AI를 뜻한다.이날 이 위원장은 금융지주들에 정부와 함께 새로운 디지털 위협에 적극 대응할 것, 금융권 스스로 전사적 대응에 나설 것, 성공 사례를 선도적으로 만들고 적극 공유해 줄 것 등 세 가지 사항을 당부했다.이어 "정부가 'AI 공격은 AI로 방어한다'는 인식 하에 다각적인 정책을 적극적으로 추진하고 있다"며 "고도의 AI·보안 역량을 갖춘 금융회사를 선별해 망분리 규제를 전면 해제 하는 방안도 연내 시행을 목표로 검토하고, 피싱 범죄 등에도 AI를 활용한 대응책의 고도화가 진행 중이다"고 발언했다.참석자들은 금융권과 정부의 소통을 강화해 디지털 위협에 체계적으로 대응할 것이라고 이야기했다. 특히 KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 금융지주 회장·행장들은 지주회사 차원 AI 기반 보안관제·모의해킹 솔루션 도입, 지주 내 보안전담 조직 신설 등의 노력을 통해 신종 디지털 위협에 대응하고 있다고 설명했다.아울러 보이스피싱 대응을 위해 ASAP 참여 외에도 자회사 간 의심거래 정보공유, AI 기반 지능형 FDS 시스템 구축, 보이스피싱 피해 보상보험 출시 등도 적극 추진하고 있다고 이야기했다.이억원 금융위원장은 "금융권 인공지능 대전환을 지원하기 위해 그간 발표한 정책을 적극 추진해 나가는 한편, 금융권 의견을 적극 수용해 다양한 방안을 만들어 나가겠다"며 "오늘 이 자리가 새로운 디지털 위협을 현명하게 극복하고 금융권 인공지능 대전환의 초석을 다질 수 있기를 바란다"고 말했다.