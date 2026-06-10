“대만, 對중국 AI 칩 수출 전면 통제 검토…미국과 발맞춤”

우회거래 불법 규정 추진, 모든 중국 고객 대상

기가바이트·에이수스 등 대만 기업 부담 가능성

FILES-TAIWAN-SEMICONDUCTORS-EARNINGS <YONHAP NO-4531> (AFP) 0 대만 신주에 위치한 반도체 제조사 TSMC 본사 앞을 한 남성이 지나가고 있다./AFP 연합

대만 정부가 미국의 정책에 발맞춰 중국에 대한 인공지능(AI) 칩 수출 통제를 대폭 강화하는 방안을 검토하고 있다고 10일 블룸버그 통신이 보도했다.이번 조치의 목적은 대만 당국이 엔비디아 반도체에 탑재된 AI 서버와 같은 첨단 하드웨어가 대만을 거쳐 중국으로 우회적으로 유입되는 문제를 해결하기 위해 더 많은 법적 수단을 확보하는 것이다. 실현되면 중국이 반발할 가능성이 있다.미국은 중국이 엔비디아 첨단 프로세서를 활용해 군사적 우위를 점하는 것을 방지하기 위해 2022년부터 자국 기업들이 정부 허가를 거쳐 중국에 수출할 수 있게 하는 규제를 시행하고 있다.익명의 관계자들에 따르면 대만 관료들은 미국과 진행 중인 무역 회담의 일환으로 화웨이 등 수출 블랙리스트에 오른 특정 기업뿐만 아니라 중국 내 모든 고객을 대상으로 판매 제한을 확대하는 강화된 AI 반도체 통제안을 검토하고 있다.이 방안이 실현되면 대만은 미국처럼 중국으로 AI 칩을 밀거래하는 행위를 형사범죄로 규정해 기소할 수 있게 된다.기가바이트, 에이수스 등 엔비디아 기반 서버를 조립하는 대만 기업들은 새 규제로 인해 사업 관리·감독을 강화해야 하는 부담을 안을 수 있다.대만 경제부는 해당 사안에 관해 "국제 수출 통제 체계에 더 잘 부합하도록 전략적 첨단기술 품목에 대한 감독을 계속 강화할 것"이라며 "현재 대만과 미국은 첨단 반도체를 규제 대상에 포함하는 문제 등과 관련해 협의를 지속하고 있다"고 밝혔다.규제가 이뤄지면 중국은 거세게 반발할 것으로 보인다. 지난해 대만이 화웨이와 중국 최대 반도체 제조업체 중신궈지(SMIC)를 블랙리스트에 올리자 중국 외교부는 라이칭더 대만 총통이 이끄는 민주진보당(민진당)을 겨냥해 "당국이 미국 앞에 무릎을 꿇고 비위를 맞추는 것은 대만의 이익을 해치고 망칠 뿐"이라고 비난했다.