민선 9기 봉화군정 밑그림 그릴 인수위 출범

민선9기 봉화군정 준비 본격화

봉화군 0 봉화군수직 인수위원회 현판식 모습/봉화군

민선 9기 봉화군정의 방향을 설계할 군수직 인수위원회가 본격적인 활동에 들어갔다.봉화군수직 인수위원회인 '군민화합미래준비위원회'는 10일 상견례를 열고 군정 인수 절차를 시작했다.위원회는 민선 9기 출범을 앞두고 군정 주요 현안을 점검하고 당선인의 군정 방침과 공약 실행계획을 구체화하기 위해 구성됐다.'군민화합미래준비위원회'라는 명칭에는 지역사회 화합을 바탕으로 봉화의 미래를 준비하겠다는 최기영 당선인의 의지가 담겼다.위원장은 박종화 봉화군체육회장이, 부위원장은 최상경 전 봉화군 기획감사실장이 맡았다. 위원회에는 지방행정 전문가를 비롯해 다양한 분야의 전문가들이 참여한다.위원회는 오는 15일부터 부서별 주요 업무보고를 받고 읍·면별 주요 사업 현장을 방문해 군정 현안을 점검할 계획이다.특히 지역소멸 위기 대응과 정주여건 개선, 미래 성장동력 확보 방안 등을 중점적으로 검토하며 민선 9기 군정 운영 방향을 구체화할 예정이다.최기영 봉화군수 당선인은 "군민화합미래준비위원회는 민선 9기 봉화군정의 출발점이 되는 중요한 과정"이라며 "군정의 연속성은 유지하면서도 군민의 뜻을 모아 봉화의 미래를 책임 있게 준비하겠다"고 말했다.