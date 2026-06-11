닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경북

민선 9기 봉화군정 밑그림 그릴 인수위 출범

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260611010003769

글자크기

닫기

봉화 장성훈 기자

승인 : 2026. 06. 11. 15:04

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

민선9기 봉화군정 준비 본격화
봉화군
봉화군수직 인수위원회 현판식 모습/봉화군
민선 9기 봉화군정의 방향을 설계할 군수직 인수위원회가 본격적인 활동에 들어갔다.

봉화군수직 인수위원회인 '군민화합미래준비위원회'는 10일 상견례를 열고 군정 인수 절차를 시작했다.

위원회는 민선 9기 출범을 앞두고 군정 주요 현안을 점검하고 당선인의 군정 방침과 공약 실행계획을 구체화하기 위해 구성됐다.

'군민화합미래준비위원회'라는 명칭에는 지역사회 화합을 바탕으로 봉화의 미래를 준비하겠다는 최기영 당선인의 의지가 담겼다.

위원장은 박종화 봉화군체육회장이, 부위원장은 최상경 전 봉화군 기획감사실장이 맡았다. 위원회에는 지방행정 전문가를 비롯해 다양한 분야의 전문가들이 참여한다.

위원회는 오는 15일부터 부서별 주요 업무보고를 받고 읍·면별 주요 사업 현장을 방문해 군정 현안을 점검할 계획이다.

특히 지역소멸 위기 대응과 정주여건 개선, 미래 성장동력 확보 방안 등을 중점적으로 검토하며 민선 9기 군정 운영 방향을 구체화할 예정이다.

최기영 봉화군수 당선인은 "군민화합미래준비위원회는 민선 9기 봉화군정의 출발점이 되는 중요한 과정"이라며 "군정의 연속성은 유지하면서도 군민의 뜻을 모아 봉화의 미래를 책임 있게 준비하겠다"고 말했다.
장성훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기