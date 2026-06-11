경찰, ‘투표용지 부족 사태’ 선관위 압수수색…발생 8일 만

광수대·국수본·디지털포렌식 요원 등 100여명 투입

검경 합동수사본부 검사·수사관도 일부 현장 참여

20260607010002203_1780829422_1 0 서울경찰청 광역수사단./아시아투데이DB

투표용지 부족 사태가 발생한 지 8일 만에 경찰이 중앙선거관리위원회와 지역선거관리위원회 등에 대한 강제수사에 착수했다.서울경찰청 광역수사대는 11일 오전 9시부터 과천 중앙선관위와 서울시선관위, 송파·서초·강남·광진·동작구 선관위 등 7곳에 대해 공직선거법 위반, 직무유기 등 혐의로 압수수색을 진행하고 있다.이번 압수수색은 6·3 지방선거 과정에서 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 투표에 차질을 빚은 사건의 원인과 책임 소재를 규명하기 위한 차원이다.경찰은 압수수색에 서울경찰청 광역수사대 소속 수사관과 국가수사본부, 서울청 디지털포렌식 요원 등 100여 명을 투입했다. 투표용지 부족 사태의 진상규명을 위해 꾸려진 검경 합동수사본부 소속 검사 3명과 수사관 등 10여 명도 중앙선관위와 서울시선관위, 송파구선관위 등 일부 압수수색 현장에 참여했다.경찰은 이날 압수수색을 통해 투표용지 준비와 배부 과정, 현장 대응 경위, 관련 보고 체계 등을 확인할 방침이다. 특히 투표용지 부족 사태가 국민의 참정권 침해로 이어진 원인을 규명하는 데 수사력을 집중할 것으로 보인다.경찰 관계자는 "오늘 압수수색을 통해 국민의 참정권 침해를 야기한 원인 규명 등 사건의 실체적 진실을 발견하기 위한 증거를 확보하는 데 집중하고 있다"고 밝혔다.