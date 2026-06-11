취업·대출 막힌 청년 돕는다…정읍시 신용회복 지원 확대

학자금대출 연체 청년 지원 확대…최대 100만원 지원

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전북 정읍시가 학자금대출 장기 연체로 신용상 어려움을 겪는 청년들의 경제적 재기를 돕기 위해 신용회복 지원사업을 확대 추진한다.11일 정읍시에 따르면 시는 만 18세 이상 45세 이하 청년을 대상으로 '2026년 청년 학자금대출 신용회복 지원사업'을 오는 11월 30일까지 운영한다.학자금 대출을 제때 갚지 못해 신용유의자가 되면 신용카드 사용과 대출 같은 금융 거래는 물론 취업에도 큰 제약이 따른다. 이에 시는 경제적 자립 기반이 취약한 청년들을 돕고자 지난 2022년부터 해당 사업을 시행해 왔다.올해는 지원 문턱을 낮추고 지원 범위를 확대했다. 기존에 '1년 이상 지역 거주' 요건을 완전히 없애 진입 장벽을 낮췄다. 신청일 기준으로 정읍시에 주민등록을 두고 있는 청년이라면 누구나 혜택을 받을 수 있다.또 성실하게 채무를 상환하고 있는 청년을 위한 조기상환 지원 제도를 새롭게 도입하는 등 청년들의 신용 회복과 경제적 자립을 위한 지원을 강화했다. 지원 금액은 1인당 최대 100만원이다.참여를 원하는 청년은 시청 누리집(홈페이지) 공고문을 확인한 뒤 시청 2관 2층 일자리경제과 청년지원팀으로 직접 방문하거나 전자우편을 통해 서류를 제출하면 된다.이학수 시장은 "사회의 첫발을 내딛기도 전에 빚의 굴레에 갇힌 청년들이 정상적인 경제활동을 재개할 수 있도록 돕는 것은 지역 경제 활성화와도 직결되는 중요한 사안"이라며 "올해는 성실하게 채무를 변제해 온 청년들을 위한 조기 상환 지원까지 신설하고 거주 요건도 완화한 만큼, 많은 지역 청년들이 이번 기회를 통해 경제적 재기의 발판을 마련하길 바란다"고 말했다.