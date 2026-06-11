韓에 ‘사죄와 반성’ 남긴 日보수 원로…고노 요헤이 별세

'고노담화' 발표 자민 전총재, 비둘기파·호헌파·이웃외교 상징

clip20260611115847 0 1993년 '고노 담화' 발표하는 고노 전 관방장관/연합뉴스

clip20260611115936 0 고노 요헤이 전 일본 관방장관의 2018년 모습/연합뉴스

일본군 위안부 문제에 대한 사과와 반성을 담은 '고노담화'를 발표한 고노 요헤이 전 일본 중의원 의장이 별세했다. 향년 89세. 일본 주요 언론은 10일 고노 전 의장이 지난 8일 사망했다고 일제히 보도했다.고노 전 의장은 중의원 의장, 자민당 총재, 외상, 관방장관, 부총리 등을 지낸 일본 보수정치의 원로다. 한국에는 무엇보다 1993년 8월 4일 미야자와 기이치 내각의 관방장관으로서 위안부 문제에 대한 일본 정부의 사과와 반성을 표명한 '고노담화'의 주인공으로 기억된다.고노담화는 위안부 문제가 당시 군의 관여 아래 이뤄졌고, 다수 여성의 명예와 존엄에 깊은 상처를 입혔다는 인식을 담았다. 고노 전 의장은 담화에서 "진심으로 사죄와 반성의 마음을 말씀드린다"는 일본 정부의 입장을 밝혔다. 이 담화는 이후 한일관계에서 일본 정부의 역사인식을 가늠하는 기준점 가운데 하나가 됐다.한국 입장에서 고노 전 의장의 의미는 단순히 한 차례 담화를 발표한 정치인에 그치지 않는다. 그는 전후 일본 보수정치 안에서 비교적 드물게 헌법, 평화주의, 이웃국가와의 대화를 중시한 인물로 평가된다. 아사히신문은 고노 전 의장을 두고 "비둘기파, 호헌파, 리버럴, 중국이나 한국과의 이웃외교"라는 지금의 일본 정계에서 잃어가고 있는 가치를 끝까지 지킨 정치인이었다고 평가했다.고노 전 의장의 정치 인생은 일본 보수정치의 주류와 비주류를 오갔다. 그는 고노 이치로 전 농상의 차남으로 태어나 와세다대를 졸업한 뒤 1967년 중의원 선거에서 처음 당선됐다. 이후 14차례 연속 당선되며 장기간 일본 정치의 중심에 있었다.◇1976년 자민당 록히드사건 금권정치 비판하며 탈당1976년에는 록히드 사건 등으로 드러난 자민당의 금권정치를 비판하며 탈당해 신자유클럽을 결성했다. 당시 장기 집권 자민당 체제에서 보수 정치인이 부패와 금권 체질을 공개적으로 비판하고 당을 뛰쳐나온 것은 큰 충격으로 받아들여졌다. 1983년 신자유클럽은 자민당과 연립정권을 구성했고, 고노 전 의장은 1985년 나카소네 내각에서 과학기술청 장관으로 첫 입각했다. 이후 신자유클럽은 해산했고 그는 자민당으로 복당했다.1993년 자민당이 처음으로 정권을 잃기 직전, 고노 전 의장은 자민당 총재에 올랐다. 그러나 총리에 오르지는 못했다. 그는 '총리가 되지 못한 첫 자민당 총재'라는 기록을 남겼다. 1994년 자민당·사회당·신당 사키가케 연립에 의한 무라야마 내각에서는 부총리 겸 외상을 맡았다.고노 전 의장은 정부 요직보다 의회인으로서의 존재감이 더 두드러졌다는 평가도 받는다. 2003년 중의원 의장에 취임해 2029일간 재임했다. 일본 헌정사에서 손꼽히는 장기 재임 의장으로, 정파를 넘어 의회 운영의 균형을 중시한 정치인으로 평가됐다.그의 역사인식은 일본 내 보수층의 비판 대상이 되기도 했다. 고노담화를 두고 일본 우파는 위안부 강제성을 둘러싼 오해를 확산시켰다고 비판해 왔다. 그러나 한국에서는 고노담화가 일본 정부가 위안부 피해자의 명예와 존엄, 군의 관여, 사죄와 반성의 뜻을 공식적으로 인정한 문서라는 점에서 여전히 중요한 의미를 갖는다.정계 은퇴 이후 고노 전 의장은 일중관계 개선에도 힘을 쏟았다. 그는 일본국제무역촉진협회 회장을 맡아 중국과의 경제교류를 이어갔다. 마이니치신문에 따르면 고노 전 의장은 이달 하순에도 협회 대표단을 이끌고 중국을 방문할 예정이었으며, 중국 측 요인과의 회담도 조정 중이었다. 지난해 6월 방중 때는 베이징에서 리창 중국 총리와 회담했다.특히 지난해 11월 다카이치 사나에 총리의 대만 유사 발언 이후 일본 재계단체의 공식 방중이 끊긴 상황에서 고노 전 의장의 방중은 악화된 일중관계를 풀 실마리로 주목받고 있었다. 중국 관영 신화통신도 고노 전 의장의 사망을 전하며 고노담화를 소개하고, 위안부 문제에 대해 사과와 반성을 표명한 인물이라고 보도했다.고노 전 의장의 별세는 한국에도 하나의 정치적 장면으로 읽힌다. 일본 정치에서 역사 문제를 인정하고, 헌법과 평화주의를 강조하며, 한국·중국과의 관계를 외교의 중심에 놓으려 했던 보수 정치인의 세대가 저물고 있기 때문이다. 한일관계가 안보·경제협력의 필요성 속에 다시 움직이고 있는 지금, 고노 전 의장이 남긴 고노담화와 이웃외교의 의미는 다시 소환될 수밖에 없다.