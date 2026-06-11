“탈모 효능·머리결 다 잡았다”…그래비티 ‘PDRN 샴푸’ 출시 3일 만에 완판

해양 미세조류 유래 PDRN 직접 배양

'코아세르베이트' 코팅 기술로 모발 잔류 효과 높여

추가 물량 오는 15일부터 입고…예약판매 전환

KakaoTalk_20260611_131204142 0 폴리페놀팩토리가 새롭게 출시한 '그래비티 헤어 리커버리 PDRN 샴푸'와 이해신 카이스트 석좌교수 연구팀. /폴리페놀팩토리

폴리페놀팩토리는 헤어케어 브랜드 '그래비티(grabity)'가 새롭게 선보인 '그래비티 헤어 리커버리 PDRN 샴푸(이하 PDRN 샴푸)'가 출시 사흘 만에 완판 기록을 세웠다고 11일 밝혔다.그래비티 샴푸는 2024년 국내 론칭 당시 109시간 만에 초도 물량을 소진한 데 이어, 올리브영 온라인 입점 39분 완판, 롯데홈쇼핑 '최유라쇼' 40분 방송 10억원 판매고 및 분당 최고매출 2400만원 달성, 미국 아마존 완판 등 매번 기록적인 성과를 이어온 브랜드다.신제품 PDRN 샴푸에는 이해신 카이스트(KAIST) 석좌교수 연구팀이 대량 배양에 성공한 '해양 미세조류 유래 PDRN'이 적용됐다. 수용성이라 물에 잘 씻겨 나가는 PDRN을 폴리페놀의 접착 성분으로 코팅해 모발 속에 오래 머물도록 한 '코아세르베이트' 기술도 함께 담겼다. 코아세르베이트는 수용성이지만 물과 섞이지 않는 수용액을 뜻한다.PDRN 샴푸는 모발의 숱·결·광 케어를 동시에 잡을 수 있는 제품이다. 실제로 공인기관 인체 적용 시험 결과, 2주 사용 후 세정 시 모발 탈락 수 73.66% 감소가 확인됐다. 1회 사용 후에는 모발 뿌리 볼륨 43.02% 개선, 두피 진정 지표 68.04% 개선, 모발 윤기 61.62% 개선이 확인됐다.이해신 교수는 "PDRN은 그동안 특정 원료와 제한된 응용 영역을 중심으로 성장해왔지만, 이제는 헤어케어와 뷰티 영역에서도 원료를 직접 이해하고 설계하는 브랜드가 중요한 축이 될 수 있다고 본다"며 "그래비티 PDRN 샴푸는 연구진이 직접 배양한 해양 미세조류 유래 PDRN을 헤어케어 제품으로 상용화한 첫 사례"라고 말했다.그래비티 측은 완판 즉시 예약판매로 전환했으며, 추가 물량이 입고되는 15일부터 예약 순서에 따라 순차 배송을 진행할 예정이다.