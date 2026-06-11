서울AI재단 10주년, MIT와 손잡다…“앞으로 10년이 AI도시 서울의 전환점”

서울AI재단 창립 10주년…MIT 센서블시티랩과 글로벌 AI 도시 비전 공유

MIT 센서블시티랩 카를로 라띠 소장과 김만기 이사장 특별대담

"AI 선도도시의 조건은 기술이 아니라 시민"

AI재단 0 서울AI재단이 창립 10주년을 맞아 MIT 센서블시티랩 카를로 라띠(Carlo Ratti) 소장과 김만기 이사장이 특별대담을 진행했다./서울AI재단

서울AI재단이 11일 창립 10주년을 맞아 세계적 스마트시티 연구기관인 MIT 센서블시티랩과 손잡고 'AI City 서울'의 다음 10년을 설계한다. 서울AI재단은 최근 MIT 센서블시티랩 카를로 라띠(Carlo Ratti) 소장과 김만기 이사장이 참여하는 창립 10주년 특별대담을 진행하고 서울의 AI 도시 혁신 성과와 향후 비전을 공유했다.서울AI재단은 2016년 서울시의 디지털 전환과 스마트도시 정책 지원을 위해 서울디지털재단으로 출범했다. 이후 2025년 오세훈 서울시장이 발표한 'AI 3대 강국 진입을 위한 7대 핵심 전략'에 발맞춰 서울AI재단으로 사명을 변경했다. 현재 AI 정책 연구·데이터 분석·공공 AI 컨설팅·시민 AI 교육·글로벌 협력 사업 등을 수행하며 서울시 AI 정책의 실질적 컨트롤타워 역할을 맡고 있다.김만기 이사장은 지난 10년을 돌아보며 "AI 행정혁신, 글로벌 협력, 시민 AI 동행, AI 문화 확산이라는 네 축을 중심으로 사업을 확대해 왔다"며 "기술이 시민의 삶에 실제로 닿는 순간들이 가장 의미 있었다"고 평가했다. 이어 "MIT 센서블시티랩과 함께 센서블시티서울을 설립한 것은 서울이 세계 AI 도시 혁신의 실험장이자 기준을 제시하는 도시로 도약하는 중요한 전환점이었다"고 강조했다.올해 2월 상암동 에스플렉스센터에 개소한 '센서블시티서울'은 MIT 센서블시티랩의 네 번째 글로벌 연구소다. 센서·데이터를 기반으로 도시를 분석하고 스마트시티·건축환경 분야 연구를 선도하는 MIT 센서블시티랩이 서울을 글로벌 거점으로 선택했다는 점에서 의미가 크다.카를로 라띠 소장은 "MIT 센서블시티랩은 지난 20여 년간 데이터가 도시의 숨겨진 삶을 어떻게 드러낼 수 있는지 연구해 왔다"며 "세계에서 가장 역동적인 도시 중 하나인 서울에서 공공 공간이 사회적 교류를 어떻게 지원할 수 있는지 함께 연구할 수 있게 된 것이 매우 뜻깊다"고 말했다. 이어 "서울은 변화와 혁신을 향한 도전정신을 꾸준히 이어온 도시"라며 "이제는 AI를 활용해 도시의 사회적 삶 자체를 개선하는 단계로 발전하고 있다"고 평가했다.두 사람은 서울이 글로벌 AI 선도도시로 나아가기 위해서는 기술·인프라·행정혁신과 함께 시민 중심의 포용성이 핵심이라는 데 의견을 같이했다.라띠 소장은 "AI 선도도시가 되기 위해서는 기술과 데이터 인프라는 물론 시민의 상상력이 필요하다"며 "고령층의 이동, 청년들의 활동 공간, 기후변화에 따른 공공 공간 활용 등 실제 도시 문제에 AI가 응답할 때 진정한 가치가 만들어진다"고 강조했다. 특히 저출생·고령화를 경험하는 서울에서 시민과 공간이 어떻게 연결되고 공동체가 유지될 수 있는지를 연구하는 것이 전 세계적으로도 중요한 의미를 가질 것이라고 내다봤다.김 이사장은 "AI탐험대 어디나지원단, 서울디지털동행플라자, 서울AI디지털배움터 등을 통해 시민의 AI 접근성을 낮추고 일상 속 AI를 확산하기 위해 힘쓰고 있다"며 AI의 혜택이 모든 시민에게 고르게 닿는 포용적 AI 도시 구현을 강조했다.두 사람은 앞으로의 10년이 서울이 세계적 AI 선도도시로 도약하는 전환점이 될 것이라고 전망했다. 라띠 소장은 "많은 도시들이 AI로 서비스를 개발하고 교통 시스템을 최적화하겠지만 서울은 한 걸음 더 나아갈 수 있다"고 말했다.김 이사장은 "앞으로의 10년은 AI City 서울이 세계 주요 도시와 함께 글로벌 AI 혁신을 이끌어가는 시기가 될 것"이라며 "세계 최고 수준의 연구와 시민의 일상을 연결하고, AI의 혜택이 모든 시민에게 고르게 닿는 AI 도시 서울을 만들어가기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.