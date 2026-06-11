농어촌공사 나주지사, 나주호 상류 유역 수질보전 활동 실시

민·관 협력 환경정화활동 실시

나주지사 0 농어촌공사 나주지사가 11일 나주호 상류 유역에서 '2026년 상반기 수질환경보존회 간담회 및 환경보전활동'을 실시한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. /농어촌공사 나주지사

한국농어촌공사 나주지사가 농업용 저수지의 수질오염을 예방하고 깨끗한 농업용수를 안정적으로 공급하기 위해 온힘을 다하고 있다.나주지사는 11일 나주호 상류 유역에서 나주지사 관계자, 나주시청, 다도면, 나주호 환경연합, 지역주민 대표 등 수질환경보존회 위원들이 참석한 가운데 '2026년 상반기 수질환경보전회 간담회 및 환경보전활동'을 실시했다.참석자들은 나주시 다도면 신동리 일원에서 나주호 상류 유역에 방치된 생활쓰레기 등을 수거하는 합동 환경정화활동을 실시하고, 이후 간담회를 통해 수질오염 예방을 위한 기관별 역할분담과 향후 협력방안을 논의했다.특히 공사는 농업용 호소 수질조사, 녹조예찰, 수질오염신고센터 운영 등 관리체계를 강화하고, 지자체는 생활오수·축산분뇨 등 상류 유역 오염원 관리와 불법투기 단속에 협력하기로 했다. 또한 지역주민과 환경단체도 오염원 감시활동과 환경보전 의식 확산에 함께 힘을 보태기로 했다.류화열 농어촌공사 나주지사장은 "깨끗한 농업용수는 농업인의 안정적인 영농과 지역 농촌환경 보전을 위한 기본"이며 "나주호 수질관리는 공사만의 노력으로는 한계가 있는 만큼 지자체, 환경단체, 지역주민과 함께 상류 유역부터 세심하게 관리해 나가겠다"고 말했다.그러면서 "정기적인 수질조사와 녹조예찰, 환경정화활동, 수질오염 예방 홍보를 통해 농업인이 안심하고 사용할 수 있는 농업용수 공급에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.