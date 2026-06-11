“지도부 총사퇴” 압박에도… 張 ‘강성보수’ 깃발 들고 버티기

한동훈·오세훈 생환에 입지 흔들려
"재선거" 앞세워 지선 이슈 전면화
|
11일 정치권에 따르면 국민의힘 내부에서는 장 대표의 거취 결단을 촉구하는 목소리가 이어지고 있다.
이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 우재준 청년최고위원은 지도부를 향해 "선거 결과에 대한 평가와 책임을 회피하지 않아야 한다"며 전원 사퇴를 제안했다.
당 소장파 모임인 '대안과 미래'도 이날 "장 대표가 진정 스스로 보수라고 생각한다면 이제 그만 자리에서 물러나라"고 촉구했다.
사퇴 압박이 커질수록 장 대표는 오히려 재선거 드라이브의 수위를 높이고 있다. 장 대표는 "지금 대한민국에서 투표용지 부족 사태보다 더 중요한 일은 없다"며 "이 문제를 해결하지 못한다면 다음 총선은 어떤 희망도 없을 것"이라고 말했다. 이어 "신속하게 선거를 무효화하고 전국 재선거를 실시하는 것이 최선의 해결책"이라고 강조했다.
당 안팎에서는 장 대표가 재선거 구호를 앞세워 버티기에 돌입했다는 평가가 나온다. 선거 패배에 대한 평가와 쇄신 요구에 정면으로 대응하기보다는 자신의 정치적 기반인 강성 지지층을 결집해 당내 입지를 유지하려 한다는 것이다.
특히 이번 선거를 통해 원내에 복귀한 한동훈 의원과 재선에 성공한 오세훈 서울시장이 보수 진영의 새로운 축으로 부상한 점도 장 대표에게 적지 않은 부담으로 작용하고 있다는 분석이다.
중도 확장과 외연 확대를 앞세운 두 인물과 같은 무대에서 경쟁하기보다는 강성 지지층을 결집하는 것이 정치적으로 유리하다고 판단했을 가능성이 있다는 해석이 나온다.
박창환 장안대 특임교수는 "지방선거 패배 이후 지도부 책임론이 불거지는 것은 충분히 예상된 수순이었다"며 "장 대표 입장에서는 이른바 '윤 어게인' 강성 보수 세력 뒤에 숨어 버티는 전략 외에 마땅한 선택지가 없을 것"이라고 말했다.
박 교수는 이어 "당내에서도 한동훈과 오세훈, 두 축을 중심으로 당이 재편될 것이라고 예상하는 분위기"라며 "현재로서는 장 대표를 끌어내릴 뚜렷한 방법이 없다. 버티기에 들어간 대표를 당장 쫓아내기보다는 점진적으로 압박하자는 기류가 있고, 최근 원내대표 선거에서도 이 같은 흐름이 드러나고 있다"고 했다.