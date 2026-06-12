교통비 일부 돌려주는 ‘The 경기패스’ 인기 고공비행 중

서비스 개시 20개월 만에 200만명 돌파

1인당 평균 환급액은 5만3천원

경기패스카드 0 'The 경기패스' 홍보 웹포스터./경기도

경기도민이라면 전국 모든 대중교통수단의 교통비 일부를 환급해 주는 'The 경기패스' 인기가 고공비행을 하고 있다. 서비스 개시 20개월 만에 가입자 수가 200만명을 돌파할 정도다. 1인 당 평균 환급액은 5만3000원에 달한다.12일 경기도에 따르면 전날까지 The 경기패스에 가입한 도민 수는 200만명을 넘어섰다. 2024년 5월 서비스를 시작한 이래 100만명 돌파(2024년 10월) 이후 20개월 만이다.The 경기패스는 전국 어디서나 버스, 지하철, 광역버스, GTX, 신분당선 등 대중교통 이용 시 교통비의 일부를 환급해 주는 경기도형 교통비 지원 정책으로 꼽힌다. 청년 연령기준을 K-패스의 19~34세에서 19~39세까지 확대해 매달 대중교통 비용의 20~53%(일반 20%, 청년·어르신·다자녀2 30%, 다자녀3 50%, 저소득 53.3%)를 환급해 준다.The 경기패스 가입자 200만 명의 이용 데이터를 분석한 결과, 약 60%(121만 명)가 월 15회 이상 대중교통을 이용한 환급 대상이었으며, 올해 4월 기준 1인 평균 약 5만 3000원씩을 환급받고 있는 것으로 확인됐다.올해부터 월정액 개념의 '모두의 카드' 서비스를 도입해 이용자 편의를 더욱 강화했다. 일정 기준금액 이상 대중교통을 이용할 경우 초과 금액을 환급해 사실상 정액권 형태의 혜택을 제공함으로써 도민들의 교통비 부담을 더욱 낮추고 있다.The 경기패스는 은행 및 카드사를 통해 K-패스 전용카드를 발급받은 뒤 K-패스 누리집 또는 앱에서 회원가입과 카드등록을 하면 경기도민 여부 확인 후 일반형과 모두의 카드 환급액을 비교해 자동으로 높은 혜택이 적용된다.이에 더해 지난 4월부터 오는 9월까지 6개월간은 고유가 상황에 대응해 환급 기준을 일시적으로 완화하며 도민의 교통비 부담을 적극적으로 낮췄다. 정률 환급 방식인 기본형은 대중교통 혼잡도를 낮추기 위해 출퇴근 시차 시간대(오전 5시30분~6시30분, 9시~10시, 오후 4시~5시, 7시~8시) 이용 시 기존보다 30% 상향된 환급률이 적용된다.도는 도민들이 절감된 교통 비용을 외식과 문화·여가 활동 등에 사용하며 지역경제 활성화에 기여하는 것으로 보고 있다. 또한 대중교통 이용 확대를 통한 승용차 이용 감소로 탄소 배출 감축 효과도 기대하고 있다.윤태완 도 교통국장은 "The 경기패스 가입자 200만 명 돌파는 도민 여러분의 선택과 신뢰가 만든 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 교통비 부담을 줄이고 기후위기에 대응하며 민생경제 회복에 도움이 되는 체감형 정책을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.