네이버, 크래프톤과 배틀그라운드 콘텐츠 생태계 위한 MOU 체결

[이미지] 네이버-크래프톤 협약식 0 네이버와 크래프톤의 MOU 협약식 모습./네이버

네이버와 크래프톤이 중장기적 협력에 나선다.12일 네이버는 크래프톤과 'PUBG: 배틀그라운드' e스포츠 콘텐츠 생태계 확장을 위한 전략적 업무협약을 체결하며 중장기적 협력에 나선다고 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 네이버 스트리밍 플랫폼 치지직과 크래프톤의 배틀그라운드 e스포츠 IP를 연계해 양사가 보유한 플랫폼, 게임 IP, 커뮤니티 역량을 활용한 시너지를 도보할 계획이다.네이버는 치지직이 보유한 안정적인 스트리밍 기술과 커뮤니티형 시청 문화를 기반으로 배틀그라운드 e스포츠 IP 기반 협업을 다각도로 추진한다. 치지직 내 배틀그라운드 e스포츠 대회 중계, 리그 파트너십 등 라이브 시청 경험 강화를 통해 콘텐츠의 이용자 접점을 넓히고, 스트리머 생태계와 연계해 치지직에서만 만나볼 수 있는 차별화된 콘텐츠 경험을 제공할 계획이다.또한 e스포츠 IP를 활용한 공동 프로모션 및 브랜딩 협업도 진행한다. 배틀그라운드의 주요 리그와 연계해 네이버 생태계 기반의 콘텐츠 노출과 이용자 참여형 프로모션을 확대하고, 온·오프라인을 아우르는 이벤트를 추진해 e스포츠 팬 접점을 더욱 넓혀갈 전망이다.특히 네이버는 이번 협약을 통해 배틀그라운드 e스포츠와 치지직 스트리머 생태계의 활성화를 위한 중장기 협력 구조를 마련한다. 치지직 스트리머들이 IP를 활용해 각자의 개성과 팬덤에 맞는 다양한 콘텐츠를 기획·제작할 수 있는 협업 기반을 넓히며, 치지직만의 커뮤니티형 시청 문화를 한층 강화할 예정이다.신슬기 네이버 게임 콘텐츠 제휴 리더는 "이번 업무협약은 배틀그라운드 e스포츠가 보유한 글로벌 IP 경쟁력과 치지직의 스트리밍·커뮤니티 역량을 결합해 사용자 중심의 e스포츠 시청 경험을 확대하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 크래프톤과 긴밀히 협력해 스트리머와 이용자, 게임 IP가 유기적으로 연결되는 차별화된 e스포츠 콘텐츠 생태계를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.박수용 크래프톤 e스포츠 실장은 "이번 협약을 계기로 외부 플랫폼과의 연계를 확대해 배틀그라운드 e스포츠 콘텐츠 경쟁력 강화에 박차를 가할 계획"이라며 "앞으로도 다양한 협업을 통해 이용자 접점을 넓히고 배틀그라운드 e스포츠 팬 기반 확대와 콘텐츠 고도화에 나설 것"이라고 말했다.한편 네이버 치지직은 국내 스트리밍 플랫폼 가운데 스트리머와 이용자가 함께 콘텐츠를 감상하며 실시간으로 소통하는 같이보기 기능을 가장 먼저 도입했다. 이번 크래프톤과의 협력을 통해 치지직은 글로벌 게임 IP 기반 콘텐츠 라인업을 한층 확대하고, e스포츠 팬들이 네이버 생태계 안에서 더욱 풍부한 콘텐츠 경험을 누릴 수 있도록 서비스를 지속 고도화할 예정이다.