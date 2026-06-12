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함영주 하나금융 회장 “생산적 금융, 금융·산업정책 연계돼야”

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박서아 기자

승인 : 2026. 06. 12. 15:18

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하나금융연구소, 금융연·산업연과 공동 세미나
올해 생산적 금융 17조8000억원 공급
[사진자료①] 함영주 회장, 진정한 의미의 생산적 금융은 미래첨단산업부터 뿌리산업까지 아우르는 포용금융 결합될 때 완성
함영주 하나금융그룹 회장이 11일 서울 중구 은행회관에서 열린 '생산적 금융 활성화를 위한 공동 세미나'에서 축사를 하고 있다./하나금융그룹
함영주 하나금융그룹 회장이 생산적 금융 활성화를 위해 금융정책과 산업정책 간 연계가 중요하다고 강조했다. 생산적 금융은 미래첨단산업뿐 아니라 뿌리산업과 중소형 제조업까지 아우를 때 완성될 수 있다는 설명이다.

하나금융은 지난 11일 하나금융연구소, 한국금융연구원(KIF), 산업연구원(KIET)과 함께 '생산적 금융 활성화를 위한 공동 세미나'를 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 세미나는 글로벌 경제질서와 공급망 재편이 가속화되는 상황에서 국가 경쟁력 확보를 위한 산업정책과 금융정책의 관계를 재정립하기 위해 마련됐다. 산업전환과 혁신성장을 위한 금융의 역할, 정책금융과 민간금융의 협력 방식, 국가첨단전략산업 지원체계 재설계 방향 등이 논의됐다.

함 회장은 이날 금융권을 대표해 축사자로 나섰다. 함 회장은 "국내외 산업생태계가 AI, 데이터, 전력·에너지 등 기술 중심의 산업으로 빠르게 변화하고 있다"며 "이러한 변화의 흐름에 발맞춰 금융정책과 산업정책은 국가 성장 전략을 구성하는 상호보완적 체계로 긴밀히 연계돼야 한다"고 말했다.

이어 "민간금융권 또한 단순히 자금을 지원하는 방식이 아니라 새로운 산업 생태계를 설계하는 관점에서 접근해야 한다"며 "다양한 산업정책에 대한 이해도를 높이려는 노력과 함께 성장 잠재력을 가진 기업의 가치를 올바로 평가해 기업의 시작과 성장, 혁신, 재도약이라는 모든 과정을 도와주는 것이 참된 금융의 역할"이라고 밝혔다.

함 회장은 "진정한 의미의 생산적 금융은 미래첨단산업 육성에만 머물지 않고 전통 산업 생태계를 떠받치고 있는 뿌리산업과 수많은 중소형 제조업까지 아우르는 포용금융이 결합될 때 비로소 완성된다"며 "하나금융그룹은 미래첨단산업 외에도 뿌리산업을 포함해 생산적 금융의 완성도를 높이는 민간금융의 선도적 역할을 수행하겠다"고 말했다.

하나금융은 올해 생산적 금융 공급 규모를 당초 계획보다 1조6000억원 늘린 17조8000억원으로 확정하고 자금을 집행하고 있다. 세부적으로는 국민성장펀드 2조5000억원, 그룹 자체투자 2조5000억원, 대출지원 12조8000억원 등을 배정했다.

하나금융은 생산적 금융 전문인력 양성도 병행하고 있다. 하나금융연구소와 산업연구원이 지난 4월 체결한 업무협약을 바탕으로 매 분기 개최하는 '하나 원-IB 마켓 포럼(Hana One-IB Market Forum)'에 산업연구원 전문가를 초청해 산업 환경 변화와 금융 대응 전략에 대한 강연을 진행하고 있다.
박서아 기자

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