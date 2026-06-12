홍성표 아산시의장 ‘대한민국지방의정봉사상’…지방자치발전 공로

홍성표 의장 대한민국지방의정봉사상 수상 0 홍성표 의장이 지난 11일 열린 충남시·군의회의장협의회 간담회에서 대한민국지방의정봉사상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. /제공=아산시의회

홍성표 충남 아산시의회 의장이 '대한민국지방의정봉사상'을 수상했다. 홍 의장은 투철한 사명감과 봉사 정신을 바탕으로 지방자치 발전에 헌신해 온 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다.12일 아산시의회에 따르면 지난 11일 아산시에서 열린 '충남시·군의회의장협의회 간담회'에서 지방의회 발전과 주민 복리 증진, 지역사회 발전에 기여한 지방의원에게 수여하는 이 상을 수상했다.홍성표 의장은 "이번 수상은 개인에게 주어진 영예가 아니라, 시민을 위해 함께 고민하고 노력해 온 아산시의회 모두의 성과라고 생각한다"라며 "지방자치의 성공은 지방의회의 역할에 달린 만큼, 제9대 의정활동을 마무리하는 순간까지 시민과 소통하는 열린 의정과 정책 중심의 활동을 통해 유종의 미를 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.