안중근 유묵부터 워홀까지…6월 경매시장 달군다

케이옥션·서울옥션 경매 잇따라 개최…희귀작·명작 총출동

안중근 백인당중유태화 0 안중근 의사가 1910년 뤼순 감옥에서 남긴 친필 '백인당중유태화(百忍堂中有泰和)'. /케이옥션

유영국 산 0 유영국의 '산'. /케이옥션

앤디 워홀 플라워 연작 서울옥션 0 앤디 워홀의 '플라워' 연작. /서울옥션

이달 국내 미술품 경매시장에 역사성과 희소성을 갖춘 작품들이 대거 출품되며 컬렉터들의 관심을 모으고 있다. 보물로 지정된 안중근 의사의 유묵이 국내 경매에 처음 등장하는 가운데 천경자의 대표작과 앤디 워홀의 희귀 연작 세트도 새 주인을 찾는다.케이옥션은 오는 24일 서울 신사동 본사에서 총 107점, 약 120억원 규모의 6월 경매를 개최한다. 대표 출품작은 안중근 의사가 1910년 뤼순 감옥에서 남긴 친필 '백인당중유태화(百忍堂中有泰和)'다. 보물 제569-1호로 지정된 작품으로, 보물급 안중근 유묵이 국내 경매에 출품되는 것은 이번이 처음이다.'백인당중유태화'는 "백 번 참는 집안에 태평과 화목이 깃든다"는 뜻을 담고 있으며, 안 의사가 사형을 선고받은 직후 남긴 글씨로 알려져 있다. 작품에는 안 의사의 단지장이 찍혀 있으며, 1910년 2월 14일자 사형 판결문 유인본이 함께 전해져 역사적·사료적 가치가 더욱 크다. 일제강점기 만주에서 입수된 뒤 한 가문이 100여 년간 보존해온 작품으로, 경매 시작가는 16억원이다.케이옥션은 이와 함께 서애 류성룡의 간찰, 추사 김정희의 '묵란도·제발', 백범 김구와 신영복의 친필 작품 등을 출품해 조선시대부터 현대에 이르는 한국 서예사의 흐름을 조명한다.근현대미술 부문에서는 탄생 110주년을 맞은 유영국의 1974년작 '산'이 주목된다. 추정가는 5억~8억원이다. 이우환의 '점으로부터'와 '조응', 박서보의 초기 '묘법' 시리즈, 하종현의 '접합' 등 한국 단색화 거장들의 작품도 경매에 오른다.서울옥션은 하루 앞선 23일 강남센터에서 제193회 미술품 경매를 개최한다. 총 127점이 출품되며 낮은 추정가 기준 약 110억원 규모다.가장 눈길을 끄는 작품은 천경자의 1964년작 '시장'이다. 경매시장에 처음 등장하는 작품으로, 청색조의 몽환적 분위기 속에 시장 풍경을 환상적으로 재해석한 대형 채색화다. 1964년 옥인동 화실 사진에 작품이 등장해 제작 시기를 입증하는 사료적 가치도 지닌다. 추정가는 8억~15억원이다.해외 작품 가운데서는 앤디 워홀의 '플라워(Flowers)' 연작 10점 전체 세트가 국내 경매 최초로 출품된다. 1970년 제작된 이 작품은 꽃 이미지를 반복 배열한 워홀의 대표 판화 시리즈로, 추정가는 19억~25억원이다. 국내는 물론 해외 주요 경매사에서도 완전한 세트 출품 사례가 드문 것으로 알려졌다.워홀의 '더 뉴 스피릿(도널드 덕)'과 '통치하는 여왕들' 시리즈의 덴마크 여왕 마르그레테 2세 초상도 함께 출품된다. 이 밖에 카우스의 대형 조각 '컴패니언', 백남준의 '세종대왕', 야요이 쿠사마, 올라퍼 엘리아슨 등의 작품도 경매에 오른다.고미술 부문에서는 조선 말기 초상화의 대가 채용신의 '간재 전우 초상'과 추사 김정희의 '시고'가 출품된다. 특히 추사의 작품은 구한말 정치가 민영익의 소장 이력이 전해져 역사적 의미를 더한다.