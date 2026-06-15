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네이버페이, 10대들과 함께 ‘네품타 챌린지’ 프로모션 진행

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김영진 기자

승인 : 2026. 06. 15. 08:31

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Npay 네품타 챌린지
네이버페이가 '네품타 챌린지' 프로모션을 진행한다./네이버페이
네이버페이는 '네품타 챌린지' 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.

'네품타 챌린지'는 중·고등학생 기말고사 시즌을 맞아, 공부시간 기록 앱 '열품타'와 함께 공부시간을 기록하는 챌린지에 성공하면 Npay 포인트를 비롯한 리워드를 제공한다. 10대 학생들이 참여할 수 있으며, 개인별 공부시간을 기록하는 '개인전'과 학교 단위로 참여하는 '학교대항전' 등 두 종류의 챌린지에 참여할 수 있다. 이번 챌린지는 오는 7월 7일까지 진행된다.

먼저 열품타 앱 내 프로모션 페이지에서 챌린지에 참여만 해도 Npay 2000 포인트가 즉시 지급된다. 프로모션 기간 동안 열품타 앱을 통해 하루 1시간 이상의 공부시간을 총 7일 기록하면 리워드 3000 포인트를 추가로 지급받는다.

열품타 앱에서 소속 학교를 등록하면 학교대항전에도 참여할 수 있다. 프로모션 기간 동안 챌린지에 참여한 이용자들의 총 공부시간을 합산하여 중·고등학교 각각 상위 3개 학교를 선정해, 전교생에게 리워드를 제공한다. 1위 학교에는 전교생 롯데월드 종합이용권, 2위에는 영화예매권 1인 2매, 3위는 편의점 상품권 1만원권이 지급된다.


김영진 기자

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