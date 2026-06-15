아이오닉 5·GV60 마그마 등 현대차·제네시스 전기차 모두 한자리에

13일 오프라인 전기차 체험 행사 'EV'er-land 2026' 개최

국내 최대 전기차 커뮤니티 '전기차 동호회' 회원 등 500여 명 참여

6개 EV 테마존

260615 (사진2) 현대자동차, 오프라인 전기차 체험 행사 EV'er-land 2026 개최 (1) 0 13일 충청북도 증평군 벨포레 모토아레나에서 열린 오프라인 전기차 체험 행사 <EV'er-land 2026>에 마련된 아이오닉존 / 제공=현대차

현대자동차가 지난 13일 국내 최대 규모의 전기차 동호회와 함께하는 오프라인 전기차 체험 행사 'EV'er-land 2026'을 충청북도 증평군 벨포레 모토아레나에서 개최했다. 이번 행사는 현대차 EV 라인업을 한자리에서 체험할 수 있는 기회를 제공하기 위해서다.15일 현대차에 따르면 'EV 오너들의 테마파크'라는 주제 아래 전시·체험·시승 등 다양한 고객 참여형 프로그램을 운영했다. 먼저 현대차는 6개의 EV 테마존을 마련하고 현대차·제네시스 전기차 전 라인업을 포함한 총 14개 차종의 내외장 디자인과 특장점을 소개했다.아이오닉존에는 현대차 전용 전기차 브랜드 아이오닉의 대표 모델인 아이오닉 5·6·9를, 현대 EV존에는 코나 일렉트릭과 캐스퍼 일렉트릭을, 제네시스존에는 G80 전동화 모델, GV70 전동화 모델, GV60, GV60 마그마를 각각 전시했다.N존에서는 현대차의 고성능 전기차 모델인 아이오닉 5 N, 아이오닉 6 N을, PBV존에서는 ST1과 포터 일렉트릭 등 전동화 상용 플랫폼 기반의 물류 특화 모델과 ST1 기반 DRT(수요응답교통) 버스를 선보였다. 또한 수소존을 마련해 수소전기차 넥쏘 체험 기회도 제공했다.고객들이 현대차 전기차만의 차별화된 장점을 체험해 볼 수 있는 참여형 이벤트도 마련했다. 관람객들은 아이오닉 전기차의 V2L 기능을 활용해 차량에서 공급되는 전력으로 솜사탕을 만드는 체험을 진행했다. 제네시스의 첫 럭셔리 고성능 모델인 GV60 마그마의 고성능 주행 사운드도 감상했다.한편 시승 프로그램도 운영했다. 참가자들은 아이오닉 5·6·9, 넥쏘, 캐스퍼 일렉트릭, GV60 등 9종의 차량을 약 30분간 직접 운전하며 주행 성능을 체험했다. 전문 인스트럭터가 운전하는 아이오닉 5 N과 아이오닉 6 N에 동승하는 택시 드라이빙 프로그램을 통해 고성능 전기차의 역동적인 주행 성능도 느낄 수 있었다.현대차 관계자는 "이번 행사는 보유 차종과 관계없이 전기차에 관심 있는 고객들과 솔직한 의견을 나눌 수 있는 소통의 장이었다"며 "앞으로도 전기차 동호회를 비롯한 다양한 고객층이 회사의 앞선 전동화 기술력을 즐겁게 체험할 수 있는 기회를 지속 마련하겠다"고 밝혔다.