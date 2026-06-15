카카오, 삼성전자와 함께 AI 해커톤 진행…개발 인재 양성

'AI 민생 10대 프로젝트' 주제로 진행

[카카오사진자료1] SSAFY X 카카오테크 부트캠프 AI 해커톤 단체 사진 0 SSAFY X 카카오테크 부트캠프 AI 해커톤 단체 사진./카카오

[카카오사진자료2] SSAFY X 카카오테크 부트캠프 AI 해커톤 현장 사진 0 SSAFY X 카카오테크 부트캠프 AI 해커톤 현장 사진./카카오

카카오가 삼성전자와 함께 AI 시대를 이끌 개발 인재 양성에 나섰다.15일 카카오는 지난 13일부터 14일까지 이틀간 경기도 용인시에 위치한 카카오 AI캠퍼스에서 삼성전자와 공동으로 'SSAFY X Kakao tech bootcamp AI Hackathon'을 개최했다고 밝혔다.이번 행사는 양사가 운영해온 기술 인재 양성 프로그램인 '카카오테크 부트캠프'와 '삼성 청년 SW·AI 아카데미(SSAFY)'를 연계해 처음으로 마련한 공동 해커톤이다. 고용노동부의 K-디지털 트레이닝(KDT) 사업을 통해 개발자 교육 프로그램을 운영해온 양사는, 인재 양성과 취업 지원을 넘어 개발자 생태계 구축으로 협력을 확대하기 위해 이번 행사를 함께 기획했다. 행사에는 양사 교육생 중 사전 예선을 거쳐 선발된 총 12개 팀(사별 6개 팀), 90여명이 참가했다.해커톤은 정부가 선정한 'AI 민생 10대 프로젝트'를 핵심 주제로 진행됐다. 참가자들은 소상공인 지원, 보이스피싱 대응, 아동·청소년 보호, 해양 위험 분석 등 다양한 민생 과제 중 하나를 선택해 무박 2일간 AI 기술로 문제를 해결하는 방안을 설계하고, 이를 실제 서비스 프로토타입으로 구현했다.참가자들이 실제 현장의 문제를 깊이 이해하고 실질적인 해결 방안을 고민할 수 있도록 전문가들의 실무 멘토링과 카카오 현업 개발자 특강도 마련됐다. 특히 경찰청, 법무부, 성평등가족부 등 정부 선정 과제를 담당하는 주요 부처 관계자들이 멘토로 참여해 심층 질의응답을 진행했다.최종 발표와 심사를 거쳐 고용노동부 장관상, 카카오 대표이사상, 삼성전자 대표이사상 등 총 5개 수상팀이 선정됐으며, 각 팀에는 300만원씩 총 1500만원 규모의 상금이 수여됐다.고용노동부 장관상은 '골든타임' 팀이 차지했다. 해당 팀은 해상 조난 발생 후 통신이 두절된 상황에서도 AI가 사고 현장의 여러 상황을 분석해 해양경찰의 구조를 돕는 서비스 'DRIFT'를 개발해 우수한 평가를 받았다. 카카오 대표이사상은 AI를 활용해 민원 접수 및 민원 처리를 효율적으로 할 수 있는 '민담' 서비스를 구현한 'SSAIKA' 팀이 수상했다. 이외에도 삼성전자 대표이사상은 '언록', 대한상공회의소 회장상은 '땅콩', 한국전파진흥협회장상은 '카벤져스' 팀이 각각 수상했다.참가자들은 이번 해커톤을 통해 실전 개발 경험과 협업의 중요성을 체감했다고 전했다. 카카오테크 부트캠프 수료 후 현재 카카오에서 개발자로 근무 중인 김대훈씨는 "현업에서는 접하기 어려운 사회문제를 AI 기술로 해결해볼 수 있어 뜻깊었다"며 "다양한 배경의 참가자들과 함께 서비스를 기획하고 개발하는 과정에서 새로운 시각과 아이디어를 얻을 수 있었다"고 말했다.또 다른 참가자 장예훈씨는 "공군장교로 복무하다 일상 속 불편함을 해결하는 일을 하고 싶어 카카오테크 부트캠프에 참여해 개발자의 길을 선택하게 됐다"며 "이번 해커톤에서 AI를 활용해 실제 민생 과제를 해결하는 프로젝트를 수행하며 개발자로서 한 단계 성장할 수 있는 계기가 됐다"고 소감을 전했다.권대열 카카오 지속가능경영 총괄리더는 "이번 해커톤은 정부와 기업의 민관협력 우수 교육 사례를 넘어, 민간기업들의 협력을 통해 교육 효과를 극대화 한 사례라는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 실전형 프로젝트와 협업 경험을 확대해 AI 시대에 필요한 인재 성장과 개발자 생태계 발전을 위한 지원을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.한편, 카카오는 2022년 고용노동부의 'K-디지털 트레이닝' 디지털 선도 아카데미 운영기관으로 선정된 이래 현재까지 총 660명의 기술 인재를 양성해왔다. 카카오테크 부트캠프와 SSAFY는 2025년 APEC 고용노동장관회의에서 대한민국 대표 기술 인재 양성 사례로 소개된 바 있다.