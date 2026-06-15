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김원기 의정부시장 당선인, ‘시민주권 시정’ 시동

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의정부 진현탁 기자

승인 : 2026. 06. 15. 15:11

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인수위, 시민정책 제안 접수 시작
"민선 9기 시정은 시민 목소리서 출발"
2.기획예산과(김원기 의정부시장 당선인, 인수위 출범 후 주말 민생 행보…현장 소통 박차)2
김원기 의정부시장 당선인(왼쪽 일곱 번째)이 '시민주권 인수위원회' 출범 직후 맞이한 첫 주말인 지난 14일 시민들과 만나 파이팅을 외치며 기념쵤영을 하고 있다./인수위
김원기 의정부시장 당선인이 '시민주권 시정'으로 명명한 민선 9기 시정에 시동을 건다. 이번 시민주권 시정 밑바탕에는 '시민이 주인되는 의정부'라는 김 당선인의 시정 철학이 반영됐다.

의정부시청 인재교육원에 설치된 김 당선인의 '시민주권 인수위원회'는 시정 운영 방향과 정책 과제에 시민의 목소리를 직접 담기 위한 시민 정책 제안 접수를 시작한다고 15일 밝혔다.

인수위원회는 시민들이 생활 속에서 느끼는 크고 작은 불편 사항부터 개선이 필요한 기존 정책, 의정부의 발전을 위한 새로운 사업 아이디어까지 폭넓게 제안받을 예정이다.

의정부 시민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 접수 방법 및 자세한 내용은 의정부시청 누리집(홈페이지), 당선인 SNS, 의정부 지역 커뮤니티 등을 통해 확인할 수 있다. 접수된 제안들은 별도의 개별 답변 없이 민선 9기 정책 검토 자료로 집중 활용되며, 수집된 개인정보는 제안 검토 및 추가 확인 목적으로만 안전하게 관리된다.

제안된 의견들은 인수위 내 3개 분과(교통·건설·안전, 경제·행정·환경, 문화·복지·교육) 위원들과 전문가들의 정밀 검토를 거치게 된다.

인수위는 실현 가능성과 시급성, 공공성과 효과성, 소요 예산 등을 종합적으로 고려해 관련 법규와 예산이 허용하는 범위 내에서 민선 9기 핵심 정책 과제로 최대한 반영한다는 방침이다.

김 당선인은 "민선 9기 의정부시정은 오직 시민의 목소리에서 출발할 것"이라며 "시민주권 시대에 걸맞게 소소한 의견이나 생활 속 작은 아이디어도 귀하게 담겠다"고 말했다.
진현탁 기자

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