안병윤 당선인, 예천발전준비위원회 출범…민선 9기 군정 인수 본격화

15일 육상교육훈련센터서 예천발전준비위원회 출범식 개최

권영수 위원장 등 분야별 전문가 15명 위촉

군민 의견 수렴과 현장 토론으로 실현 가능한 정책 구상

2026 06 15 민선9기 예천발전준비위원회 발대식(기획예산실)579 0 민선9기 예천발전준비위원회는 발대식을 가지고 위원들이 현판 제막을 하고 있다/안병윤 예천군수 당선인 선거사무소

안병윤 경북 예천군수 당선인이 민선 9기 군정의 원활한 출범을 위한 예천발전준비위원회를 구성하고 본격적인 군정 인수 절차에 들어갔다.15일 대한육상연맹 육상교육훈련센터에서 예천발전준비위원회 현판 제막식과 출범식을 열고 위원들에게 위촉장을 수여했다.위원회는 행정과 농업, 문화관광, 복지, 지역개발 등 분야별 전문성과 현장 경험을 갖춘 전문가 15명으로 구성됐다. 위원장은 권영수 전 제주도 정무부지사가 맡았다.예천발전준비위원회는 당선인의 군정 인수 작업을 지원하고 민선 9기 공약사업 검토와 군정 목표 및 운영 방침 수립에 참여한다. 아울러 업무 인수 과정에서 군민 의견을 폭넓게 수렴해 실현 가능한 정책 방향을 마련할 계획이다.안 당선인은 당선 직후인 지난 9일부터 부서별 주요 업무보고를 직접 주재하며 주요 현안 파악에 나서고 있다. 준비위원회 역시 지역 현안을 점검하고 핵심 과제를 발굴하는 데 집중할 예정이다.안병윤 당선인은 "민선 9기 예천군정은 군민의 삶을 실질적으로 변화시키는 현장 중심, 실천 중심의 행정이 돼야 한다"며 "위원들이 쌓아온 전문성을 바탕으로 군민이 체감할 수 있는 정책 로드맵을 마련해 달라"고 말했다.이어 "위원회 기간 동안 군민의 다양한 목소리를 듣는 자세가 중요하다"며 "위원회의 태도와 과정이 새로운 군정에 대한 신뢰로 이어질 것"이라고 밝혔다.권영수 위원장은 "민선 9기 예천군정의 출발점은 군민이 체감하는 변화에 있어야 한다"며 "예천의 현안을 정확히 진단하고 향후 4년간 군정의 토대가 될 정책 방향을 마련하는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.위원회는 기존 인수위원회 운영 방식에서 벗어나 현장 중심 활동에 무게를 둘 계획이다. 각 분야별 간담회를 열어 의견을 수렴하고 경북도청 신도시와 원도심 등을 찾아 주민들과 직접 소통하는 토론회도 추진한다.군민들은 온라인과 오프라인을 통해 군정 발전을 위한 의견을 제안할 수 있다. 예천군 누리집 참여 창구를 이용하거나 읍·면 행정복지센터에 설치된 제안함에 의견서를 제출하면 된다.