닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경북

안병윤 당선인, 예천발전준비위원회 출범…민선 9기 군정 인수 본격화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260615010005077

글자크기

닫기

예천 장성훈 기자

승인 : 2026. 06. 15. 15:37

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

15일 육상교육훈련센터서 예천발전준비위원회 출범식 개최
권영수 위원장 등 분야별 전문가 15명 위촉
군민 의견 수렴과 현장 토론으로 실현 가능한 정책 구상
2026 06 15 민선9기 예천발전준비위원회 발대식(기획예산실)579
민선9기 예천발전준비위원회는 발대식을 가지고 위원들이 현판 제막을 하고 있다/안병윤 예천군수 당선인 선거사무소
안병윤 경북 예천군수 당선인이 민선 9기 군정의 원활한 출범을 위한 예천발전준비위원회를 구성하고 본격적인 군정 인수 절차에 들어갔다.

15일 대한육상연맹 육상교육훈련센터에서 예천발전준비위원회 현판 제막식과 출범식을 열고 위원들에게 위촉장을 수여했다.

위원회는 행정과 농업, 문화관광, 복지, 지역개발 등 분야별 전문성과 현장 경험을 갖춘 전문가 15명으로 구성됐다. 위원장은 권영수 전 제주도 정무부지사가 맡았다.

예천발전준비위원회는 당선인의 군정 인수 작업을 지원하고 민선 9기 공약사업 검토와 군정 목표 및 운영 방침 수립에 참여한다. 아울러 업무 인수 과정에서 군민 의견을 폭넓게 수렴해 실현 가능한 정책 방향을 마련할 계획이다.

안 당선인은 당선 직후인 지난 9일부터 부서별 주요 업무보고를 직접 주재하며 주요 현안 파악에 나서고 있다. 준비위원회 역시 지역 현안을 점검하고 핵심 과제를 발굴하는 데 집중할 예정이다.

안병윤 당선인은 "민선 9기 예천군정은 군민의 삶을 실질적으로 변화시키는 현장 중심, 실천 중심의 행정이 돼야 한다"며 "위원들이 쌓아온 전문성을 바탕으로 군민이 체감할 수 있는 정책 로드맵을 마련해 달라"고 말했다.

이어 "위원회 기간 동안 군민의 다양한 목소리를 듣는 자세가 중요하다"며 "위원회의 태도와 과정이 새로운 군정에 대한 신뢰로 이어질 것"이라고 밝혔다.

권영수 위원장은 "민선 9기 예천군정의 출발점은 군민이 체감하는 변화에 있어야 한다"며 "예천의 현안을 정확히 진단하고 향후 4년간 군정의 토대가 될 정책 방향을 마련하는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.

위원회는 기존 인수위원회 운영 방식에서 벗어나 현장 중심 활동에 무게를 둘 계획이다. 각 분야별 간담회를 열어 의견을 수렴하고 경북도청 신도시와 원도심 등을 찾아 주민들과 직접 소통하는 토론회도 추진한다.

군민들은 온라인과 오프라인을 통해 군정 발전을 위한 의견을 제안할 수 있다. 예천군 누리집 참여 창구를 이용하거나 읍·면 행정복지센터에 설치된 제안함에 의견서를 제출하면 된다.
장성훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

호날두·메시·모드리치·손흥민·네이마르… 전설들의 마지막 월드컵

미·이란 평화합의 도달…트럼프 “호르무즈 개방·해상봉쇄 즉각 해제” 선언

삼성 라이온즈 시구·시타 나선 아홉, 야구장서 비매너 촬영 논란 사과

국세청, 가나와 ‘K-전자세정’ 공유… 고액체납자 해외은닉재산 추적도 공조

방진회 “방산전시회 일정 재조정” 국방부 보고...폴란드 MSPO 겹쳐...

아시아가 유럽 상대로 2승2무… 월드컵 초반 ‘아시아 약진’

[단독] 현대모비스 램프사업 ‘매각 제동’…OP모빌리티 본계약 ‘내달’로 넘긴다

지금 뜨는 뉴스

지리산 화엄사의 특별한 여름 꿈…차와 소설의 세계로 빠지다

제네시스, 르망 24시간 데뷔전 완주…하이퍼카 눈도장 ‘쾅’

백범 김구 탄생 150주년…‘백범일지’ 친필 원본 공개

“대체 어디서 온거니?” 우리집에 벌레가 계속 나오는 이유

오프로드선 역시 명불허전… “근데 일상주행은 왜 편하지?”