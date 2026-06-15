닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제 은행

5대銀 금융사고 감소에도 소액 사고는 제자리

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260615010005112

글자크기

닫기

박서아 기자

승인 : 2026. 06. 15. 17:54

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

올 1분기 금융사고 20건…전년比 3건 감소
10억 이상 사고 줄었지만 소액은 18건 유지
사기 사고 증가세…영업점·비대면 통제 과제
Gemini_Generated_Image_zfzggrzfzggrzfzg (1)
본 이미지는 AI로 생성된 이미지입니다.
은행권이 내부통제 강화에 나서면서 대형 금융사고는 줄어드는 흐름을 보이고 있지만 소액 사고 관리에는 여전히 한계를 보이고 있다. 횡령·배임 등 직원 일탈형 사고는 감소한 반면, 전세대출 사기 등 외부 개입형 사고도 늘어나는 모습이다. 내부통제의 초점이 대형 사고 대응을 넘어 영업점과 비대면 채널에서 반복되는 소규모 이상거래를 조기에 걸러내는 방향으로 확장돼야 한다는 지적이 나온다.

15일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행의 올해 1분기 금융사고는 20건으로 전년 동기 23건보다 3건 줄었다. 10억원 이상 사고가 5건에서 2건으로 감소한 영향이다.

반면 별도 공시가 올라오지 않는 사고 규모 10억원 미만의 '깜깜이 금융사고'는 18건으로 전년 동기와 같았다. 5대 은행의 1분기 10억원 미만 사고는 2023년 8건에서 2024년 4건으로 줄었지만 지난해 18건으로 급증한 뒤 올해도 꺾이지 않았다. 전체 사고 건수는 줄었지만 감소분이 고액 사고에서만 나온 만큼 소액 사고 관리 성과는 제한적이었다는 평가다.

은행별로 보면 신한은행은 지난해 1분기 5건에서 올해 1분기 3건, NH농협은행은 3건에서 1건으로 감소했다. 반면 KB국민은행은 4건에서 5건, 하나은행은 3건에서 4건, 우리은행은 3건에서 5건으로 증가했다. 다만 2023년 1분기와 비교하면 농협은행을 제외한 4개 은행의 10억원 미만 사고가 모두 늘어, 은행권 전반에서 소액 금융사고가 낮은 수준으로 돌아갔다고 보기는 어려운 상황이다.

유형별로는 사기 사고 증가가 두드러졌다. 올해 1분기 5대 은행의 사기 사고는 13건으로 지난해 1분기 8건보다 5건 늘었다. 반면 횡령은 4건에서 2건으로, 배임은 2건에서 0건으로 감소했다. 금융권에서는 전세대출 사기와 허위 서류 제출, 명의도용 등 외부인 개입형 사고가 늘어난 영향이 반영된 것으로 보고 있다.

이 같은 흐름은 기존 내부통제의 한계와도 맞닿아 있다. 장기근무자 관리와 승인 절차 강화 등 직원 일탈형 사고를 겨냥한 통제는 일부 효과를 냈지만, 고객 거래 단계에서 발생하는 이상 징후를 사전에 포착하는 체계는 아직 충분하지 않다는 분석이다. 거래감시 시스템과 감사 기능 강화로 소규모 사고 적발이 늘어난 측면도 있지만, 반복되는 소액·사기성 사고를 줄이려면 사후 적발보다 예방 중심의 통제 보완이 필요하다는 지적이 나온다.

서지용 상명대 경영학부 교수는 "대형 사고는 통제가 집중되며 줄었지만, 소액·사기성 거래는 현장 재량과 비대면 채널을 악용한 패턴으로 반복되기 쉬워 감소가 더딜 수 있다"고 분석했다. 이어 "소액이라도 반복 패턴을 묶어 감지하는 모니터링, 고위험 거래의 실시간 추가 인증, 영업점 의심거래 보고 의무 강화와 보호, 수취인·거래 맥락 검증 고도화가 필요하다"고 조언했다.
박서아 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 현대모비스 램프사업 ‘매각 제동’…OP모빌리티 본계약 ‘내달’로 넘긴다

호날두·메시·모드리치·손흥민·네이마르… 전설들의 마지막 월드컵

미·이란 평화합의 도달…트럼프 “호르무즈 개방·해상봉쇄 즉각 해제” 선언

삼성 라이온즈 시구·시타 나선 아홉, 야구장서 비매너 촬영 논란 사과

국세청, 가나와 ‘K-전자세정’ 공유… 고액체납자 해외은닉재산 추적도 공조

방진회 “방산전시회 일정 재조정” 국방부 보고...폴란드 MSPO 겹쳐...

아시아가 유럽 상대로 2승2무… 월드컵 초반 ‘아시아 약진’

지금 뜨는 뉴스

물 드세요, 광고 나갑니다?…전세계 축구팬들 “싫어요”

지리산 화엄사의 특별한 여름 꿈…차와 소설의 세계로 빠지다

백범 김구 탄생 150주년…‘백범일지’ 친필 원본 공개

“대체 어디서 온거니?” 우리집에 벌레가 계속 나오는 이유

오프로드선 역시 명불허전… “근데 일상주행은 왜 편하지?”