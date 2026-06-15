이남오 함평군수 당선인, 인수위 출범…본격 인수 절차 시작

핵심 공약·현안 점검 돌입

민선 9기 군정 밑그림 착수

이남오 0 이남오 함평군수 당선인이 15일 함평읍 나비어울림센터에서 열린 인수위 출범식에서 인사말을 하고 있다. /신동준 기자

이남오 0 이남오 함평군수 당선인(왼쪽)이 김형모 전 함평군의회 의장을 인수위원장으로 임명한 후 기념촬영을 하고 있다. /신동준 기자

이남오 0 이남오 함평군수 당선인(앞줄 오른쪽 다섯번째) 인수위 '함평대전환 발전위원회' 현판식을 갖고 김형모 위원장(네번째), 인수위원들이 화이팅을 외치면서 기념촬영하고 있다. /신동준 기자

민선 9기 함평군정의 밑그림을 그릴 군수직 인수위원회가 공식 출범했다.함평군은 15일 함평읍 나비어울림센터에서 군수직 인수위원회인 '함평대전환 발전위원회' 출범식을 열고 본격적인 인수 절차에 착수했다.이날 출범식엔 이남오 함평군수 당선인을 비롯해 김형모 인수위원장과 인수위원 및 자문위원, 강하춘 함평부군수, 실과소장, 읍면장 등 200여명이 참석했다.함평대전환 발전위원회는 민선 8기 주요 업무를 인계받고 민선 9기 군정의 안정적인 출범을 지원하기 위해 구성됐다. 위원회는 각계각층의 전문가 15명으로 구성됐다. 인수위원장으로는 김형모 전 함평군의회 의장을, 부위원장에는 옥부호 전 전라남도의회 의원을 선임했다.인수위는 군정 업무보고를 통해 분야별 정책을 검토하고 현안 분석에 나선다. 인수위 운영 기간 전반적인 군정 현황을 파악하고 민선 9기 공약 이행을 위한 군정 목표를 정립하는데 중점을 둘 계획이다.특히 지역 발전 전략과 핵심 공약의 실현 가능성을 검토하며 향후 군정 운영의 기틀을 다지는 역할을 수행하게 된다.이남오 함평군수 당선인은 "인수위를 통해 군정 현안을 꼼꼼히 살펴 운영 방향을 구체화하겠다"며 "군민들께 약속한 공약들을 실현해 농업과 지역경제를 살리고 청년이 돌아오는 지속 가능한 함평의 미래를 열겠다"고 말했다.