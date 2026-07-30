[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 30일

1 ●쥐띠

36년 어려움 끝에 귀인을 만난다.

48년 욕심을 버려야 행운이 찾아온다.

60년 다툴 수 있으니 각별히 주의한다.

72년 상대방 입장도 생각하고 말한다.

84년 자존심 때문에 사이가 멀어진다.

96년 지연됐던 일이 순조롭게 풀린다.

●소띠

37년 서두르지 말고 차분히 기다린다.

49년 건강에 밝은 희망이 보인다.

61년 욕심내지 말고 기다려야 한다.

73년 반가운 금전 소식을 듣는다.

85년 어려움만 생겨도 조금 더 힘내야 한다.

97년 평소 실력을 아낌없이 보여 준다.

●범띠

38년 짜증 나게 했던 근심이 서서히 사라진다.

50년 음식을 적게 먹어야 몸이 편해진다.

62년 걷기 운동도 체력에 도움이 된다.

74년 여유를 가져야 횡재수가 따른다.

86년 생각보다 잘 안 풀리는 날이다.

98년 힘들어도 최선을 다해야 한다.

●토끼띠

39년 가족의 응원 소리가 커진다.

51년 귀인에게 귀한 것을 얻는 날이다.

63년 받을 돈은 미리 받아 두어야 한다.

75년 마침내 소원을 성취한다.

87년 욕심을 버리면 마음이 편안해진다.

99년 쓸데없는 잡념은 빨리 버린다.

●용띠

40년 근심이 서서히 사라진다.

52년 짜증 나는 날이니 조심해야 한다.

64년 원하던 운이 빠르게 들어온다.

76년 감기몸살도 거뜬히 이겨 낸다.

88년 바라던 일이 속 시원히 해결된다.

00년 근심이 생겼다가 오후쯤 사라진다.

●뱀띠

41년 명석한 명의를 만나는 날이다.

53년 소원을 성취하는 날이다.

65년 운이 다가오니 얼굴이 한결 밝아진다.

77년 한번 들은 말은 잊어버리지 않는다.

89년 걱정했던 일이 없어진다.

01년 주변 사람들이 도움을 주려고 한다.

●말띠

42년 돈이 나가는 운이니 지갑을 단속해야 한다.

54년 밤길에는 서둘러 귀가해야 한다.

66년 집안의 근심이 없어진다.

78년 힘든 상황 속에서도 이득을 본다.

90년 우수하니 잘 맞는 곳으로 이직한다.

02년 생각보다 일찍 반가운 소식을 듣는다.

●양띠

43년 횡재수로 더디던 매매가 진행된다.

55년 추진하던 일이 대길해진다.

67년 힘들어도 정신 차리고 밀고 나간다.

79년 조금만 참으면 좋은 소식을 듣는다.

91년 어려운 시기를 넘어간다.

03년 원하는 방향대로 운이 따른다.

●원숭이띠

32년 어수선했던 마음이 한결 편안해진다.

44년 재물 운이 풀리기 시작하는 운이다.

56년 문서와 금전 운이 조금씩 풀린다.

68년 여행길에 귀인에게 도움을 받는다.

80년 운세가 좋아질 때 매매를 추진해야 한다.

92년 도움을 받지 않고 멋지게 최선을 다한다.

●닭띠

33년 집안에 필요했던 기운이 들어온다.

45년 집안이 단란하고 화목해진다.

57년 최선을 다했으니 힘들어도 귀인이 도와준다.

69년 고생은 잠시일 뿐 이내 좋은 일이 생긴다.

81년 어려움 속에서 다시 일어난다.

93년 시험에 대한 자신감이 생긴다.

●개띠

34년 밝게 웃으니 꼬였던 운세가 풀린다.

46년 운수대통하니 어려움을 귀인이 지켜 준다.

58년 식구가 늘어나고 재물도 풍족해진다.

70년 절약하지 않으니 재물이 금방 사라진다.

82년 바라던 일이 풀리니 신수가 좋아진다.

94년 소개로 벗을 만나니 기쁘다.





●돼지띠

35년 동남 방향에서 반가운 소식을 듣는다.

47년 소원대로 운이 따라 준다.

59년 좋은 일이 생기니 마음이 편해진다.

71년 원하는 일이 뜻대로 안 되는 시기다.

83년 어려움이 있으나 오후쯤 좋아진다.

95년 어려움이 생겨도 최선을 다해야 한다.

※ 백운산(사단법인 한국역학사협회 회장/한국 역리학회중앙회장/한국관상협회회장) 철학관