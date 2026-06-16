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위드마스트, 베트남 다낭랜드 에어로마스트 본격 운행 시작

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정아름 기자

승인 : 2026. 06. 16. 16:03

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한국 기업 주도 관광 프로젝트… 다낭의 새로운 랜드마크 탄생 기대

에어로마스트/제공 위드마스트 


위드마스트는 베트남 다낭 복합 관광단지 '다낭랜드' 내 전망형 관광시설 '에어로마스트'가 지난 11일 정식 개장해 운영을 시작했다고 16일 밝혔다.


에어로마스트는 지상 약 35m 높이까지 상승하는 계류형 공중 전망시설이다. 탑승객은 다낭의 주요 관광지인 미케비치, 선짜반도, 영흥사, 한강, 도심 전경 등을 360도 파노라마 형태로 조망할 수 있다.


시설이 위치한 다낭랜드는 미케비치와 선짜반도를 연결하는 관광 동선에 자리하고 있다. 회사 측은 관광객들에게 기존과 다른 방식의 전망 경험을 제공할 수 있을 것으로 보고 있다.


이번 사업은 한국 기업이 참여해 관광시설 기획부터 설치, 운영 체계 구축까지 수행한 프로젝트다. 위드마스트는 시설 설치 지원과 운영 시스템 구축, 안전관리 체계 마련, 관광 콘텐츠 기획 등에 참여했다.


다낭랜드는 향후 에어로마스트를 중심으로 미디어아트 터널, 음악 분수 쇼, 조명 포토존, 가족형 체험 콘텐츠, 야간 관광 프로그램 등을 순차적으로 확대할 계획이다.


배창효 위드마스트 대표는 "에어로마스트는 다낭의 자연환경과 도시 경관을 새로운 시각에서 조망할 수 있는 관광시설"이라며 "관광객들에게 다양한 경험을 제공할 수 있도록 운영에 집중할 계획"이라고 말했다.


이어 "다낭 프로젝트 운영 경험을 바탕으로 향후 베트남 주요 관광도시와 동남아시아 지역으로 사업 확대를 검토하고 있다"고 밝혔다.


다낭은 미케비치, 선짜반도, 영흥사, 오행산 등을 보유한 베트남 대표 관광도시 중 하나다. 2017년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최 이후 국제 관광도시로서 인지도를 높여왔으며 최근에는 동남아시아 주요 관광지로 꼽히고 있다.


위드마스트는 향후 에어로마스트 운영 경험을 기반으로 관광 콘텐츠와 운영 시스템을 패키지화해 아시아 지역 관광 개발 사업에도 참여할 계획이라고 밝혔다.

정아름 기자

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