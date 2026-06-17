[카드뉴스] 지금은 빙수! 서울 빙수 맛집! 이곳은 꼭! 가애해!

벌써 이렇게 뜨겁다고!? 마치 돋보기라도 쓴 듯이 살을 태우는 강한 햇볕! 더위!

시원한 매장~! 시원한 빙수!! 심지어 맛있다면!?! 서울 빙수 맛집!

[서울 빙수 맛집 1] 라프레플루트 성수 성동구 감성 디저트 카페, 인기 메뉴인 제주애플망고빙수는 당도 높은 망고와 우유얼음이 어우러져 방문객들의 호평

대표 : 제주애플망고빙수(가격변동) 주소 : 서울 성동구 서울숲2길 8-8 2층 인스타그램 : @rafre_fruit 주차 : 뚝섬유수지 공영주차장 이용

[서울 빙수 맛집 2] 미스틱래빗 송리단길 인기 디저트 카페, 호텔에서 맛볼수있는 고퀄리티 생 골드망고 빙수와 브라운치즈와플이 인기 메뉴

대표 : 호텔 생망고 빙수(가격변동) 주소 : 서울 송파구 송파동 135 인스타그램 : @mysticrabbit2023 주차 : 송파여성문화회관 공영주차장

[서울 빙수 맛집 3] 네모네 성수동의 인기 카페 딸기케이크와 두바이딸기 아메리카노! 딸기빙수와 샘맘고빔수 인기!

대표 : 샘딸기,샘맘고빔수(가격변동) 주소 : 서울 성동구 성수동1가 16-2 인스타그램 : @nemone_cafe 주차 : 불가(인근주차장 이용)

[서울 빙수 맛집 4] 진저베어 아늑한 분위기에서 식사 겸 디저트를 즐기기 좋은 파이 전문점 다양한 브런치 메뉴와 함께 망고 빙수와 레몬셔벗에이드 마무리!

대표 : 생망고 빙수(한정수량) 29,000원 주소 : 서울 송파구 송파동 8-10 인스타그램 : @ginger.bear_pie 주차 : 불가(석촌역 노상 공영 주차장)

[서울 빙수 맛집 5] 도쿄빙수 망원본점 망원동 토종 대표 브랜드! 토마토, 말차 생크림, 애플 망고 등 다양한 과일빙수를 맛볼 수 있음!

대표 : 방울방울 토마토 빙수 11,900원 주소 : 서울 마포구 포은로8길 9 인스타그램 : @tokyobingsu_seoul 주차 : 불가(주민센터 옆 공영주차장)

[서울 빙수 맛집 6] 당옥_신사본점 생활의 달인 및 방송에 다수 출연한 마스터 신동민 셰프가 운영 제주에서 날아온 A급 애플망고만을 엄선해 만든 애플망고 빙수맛집!

대표 : 제철멜론빙수 36,000원 주소 : 서울 강남구 신사동 521-5 인스타그램 : @dangok_sinsa 주차 : 불가(신구초등학교 공영주차장)

[서울 빙수 맛집 7] 삼청빙수 한옥 스타일의 아늑한 인테리어와 쾌적한 분위기의 카페 상큼하면서도 달지 않은 자몽빙수와 딸기빙수가 인기!

대표 : 녹차, 흑임자, 망고 빙수 14,000원 주소 : 서울 종로구 삼청동 63-19 인스타그램 : @samcheong_bingsu 주차 : 불가 (근처 유료 주차장 이용)

[서울 빙수 맛집 8] 아궁이빙수

아궁이빙수는 다양한 과일빙수와 초코빙수를 즐길 수 있는 카페

반반 섞을 수 있는 메뉴가 특징이며, 애플망고, 딸기망고 등 신선한 과일 듬뿍!

대표 : 생망고, 생딸기, 생망고메론 빙수 19000원

주소 : 서울 관악구 봉천동 1604-6

인스타그램 : @abing_snu

주차 : 불가 (관악구청 주차장)

[서울 빙수 맛집 9] 커피콩 생망고빙수로 유명한 카페로, 망고의 자연스러운 단맛과 부드러운 식감이 특징! 압도적 비주얼 자랑!

대표 : 생망고빙수 24900원 주소 : 서울 노원구 공릉동 380-51 인스타그램 : @coffeekong2011 주차 : 불가 (인근 공영주차장)