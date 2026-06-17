[카드뉴스] 지금은 빙수! 서울 빙수 맛집! 이곳은 꼭! 가애해!
벌써 이렇게 뜨겁다고!? 마치 돋보기라도 쓴 듯이 살을 태우는 강한 햇볕! 더위!
시원한 매장~! 시원한 빙수!! 심지어 맛있다면!?! 서울 빙수 맛집!
[서울 빙수 맛집 1] 라프레플루트 성수
성동구 감성 디저트 카페, 인기 메뉴인 제주애플망고빙수는
당도 높은 망고와 우유얼음이 어우러져 방문객들의 호평
대표 : 제주애플망고빙수(가격변동)
주소 : 서울 성동구 서울숲2길 8-8 2층
인스타그램 : @rafre_fruit
주차 : 뚝섬유수지 공영주차장 이용
[서울 빙수 맛집 2] 미스틱래빗
송리단길 인기 디저트 카페, 호텔에서 맛볼수있는
고퀄리티 생 골드망고 빙수와 브라운치즈와플이 인기 메뉴
대표 : 호텔 생망고 빙수(가격변동)
주소 : 서울 송파구 송파동 135
인스타그램 : @mysticrabbit2023
주차 : 송파여성문화회관 공영주차장
[서울 빙수 맛집 3] 네모네
성수동의 인기 카페
딸기케이크와 두바이딸기 아메리카노!
딸기빙수와 샘맘고빔수 인기!
대표 : 샘딸기,샘맘고빔수(가격변동)
주소 : 서울 성동구 성수동1가 16-2
인스타그램 : @nemone_cafe
주차 : 불가(인근주차장 이용)
[서울 빙수 맛집 4] 진저베어
아늑한 분위기에서 식사 겸 디저트를 즐기기 좋은 파이 전문점
다양한 브런치 메뉴와 함께 망고 빙수와 레몬셔벗에이드 마무리!
대표 : 생망고 빙수(한정수량) 29,000원
주소 : 서울 송파구 송파동 8-10
인스타그램 : @ginger.bear_pie
주차 : 불가(석촌역 노상 공영 주차장)
[서울 빙수 맛집 5] 도쿄빙수 망원본점
망원동 토종 대표 브랜드!
토마토, 말차 생크림, 애플 망고 등
다양한 과일빙수를 맛볼 수 있음!
대표 : 방울방울 토마토 빙수 11,900원
주소 : 서울 마포구 포은로8길 9
인스타그램 : @tokyobingsu_seoul
주차 : 불가(주민센터 옆 공영주차장)
[서울 빙수 맛집 6] 당옥_신사본점
생활의 달인 및 방송에 다수 출연한 마스터 신동민 셰프가 운영
제주에서 날아온 A급 애플망고만을 엄선해 만든 애플망고 빙수맛집!
대표 : 제철멜론빙수 36,000원
주소 : 서울 강남구 신사동 521-5
인스타그램 : @dangok_sinsa
주차 : 불가(신구초등학교 공영주차장)
[서울 빙수 맛집 7] 삼청빙수
한옥 스타일의 아늑한 인테리어와 쾌적한 분위기의 카페
상큼하면서도 달지 않은 자몽빙수와 딸기빙수가 인기!
대표 : 녹차, 흑임자, 망고 빙수 14,000원
주소 : 서울 종로구 삼청동 63-19
인스타그램 : @samcheong_bingsu
주차 : 불가 (근처 유료 주차장 이용)
[서울 빙수 맛집 8] 아궁이빙수
아궁이빙수는 다양한 과일빙수와 초코빙수를 즐길 수 있는 카페
반반 섞을 수 있는 메뉴가 특징이며, 애플망고, 딸기망고 등 신선한 과일 듬뿍!
대표 : 생망고, 생딸기, 생망고메론 빙수 19000원
주소 : 서울 관악구 봉천동 1604-6
인스타그램 : @abing_snu
주차 : 불가 (관악구청 주차장)
[서울 빙수 맛집 9] 커피콩
생망고빙수로 유명한 카페로,
망고의 자연스러운 단맛과 부드러운 식감이 특징!
압도적 비주얼 자랑!
대표 : 생망고빙수 24900원
주소 : 서울 노원구 공릉동 380-51
인스타그램 : @coffeekong2011
주차 : 불가 (인근 공영주차장)
[서울 빙수 맛집 10] 부빙
계절마다 새로운 빙수를 선보이는 연남동의 인기 카페
초당옥수수빙수와 참외빙수는 신선한 재료로 만든 깔끔한 맛이 특징,
말차빙수는 진한 맛으로 추천
대표 : 딸기빙수 15000원, 시즌메뉴 (변동)
주소 : 서울 마포구 연남동 240-23
인스타그램 : @ice_boobing
주차 : 불가 (인근 공영주차장)