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정치 국회·정당

“좀비 지도부” “지지국민 모욕”… 국힘, 당권경쟁 시작됐다

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김채연 기자

승인 : 2026. 06. 15. 18:00

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지선 패배 책임론 넘어 권력 투쟁 양상
張대표 체제 흔들기 나선 친한·쇄신파
당내 張 버티기에 신중론 우세 분위기
장동혁 국민의힘 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. /이병화 기자 photolbh@
6·3 지방선거 패배 이후 국민의힘 내홍이 지도부 책임론을 넘어 차기 당권 경쟁으로 번지고 있다. 표면적으로는 장동혁 대표 거취를 둘러싼 충돌이지만, 물밑에서는 차기 총선 공천권과 당 노선 주도권을 겨냥한 계파 간 힘겨루기가 본격화했다는 분석이 나온다.

15일 정치권에 따르면 국민의힘 내부에서는 장 대표를 비롯한 지도부 총사퇴 요구가 이어지고 있다. 양향자 최고위원은 이날 최고위원회의에서 "정치는 결국 책임"이라며 지도부 총사퇴를 공개 제안했다. 앞서 친한(한동훈)계로 분류되는 우재준 청년최고위원도 같은 취지의 요구를 내놓은 바 있다.

장 대표와 당권파 최고위원들은 즉각 반발했다. 장 대표는 "지도부를 '좀비'라고 표현하는 것은 지지를 보내주신 국민들을 모욕하는 것"이라고 맞받았고, 조광한 최고위원도 "당의 일부 철없는 그룹들이 외계어로 열심히 떠든다"고 말했다.

당 안팎에서는 이번 충돌을 장 대표 개인의 거취 문제가 아니라 차기 당권 경쟁의 전초전으로 보는 시각이 적지 않다. 장 대표의 임기는 내년 8월까지로 23대 총선 공천권과 직접 연결되지는 않는다. 그러나 장 대표가 강경 보수 노선을 상징하는 인물인 만큼, 그의 거취는 당의 노선과 권력 구도 변화로 이어질 수 있다는 분석이다.

지도부 교체가 현실화할 경우 친한계와 쇄신파가 당권 경쟁 전면에 나설 가능성이 크다. 이 때문에 당권파와 구주류는 장 대표 체제의 한계를 인정하면서도 조기 퇴진론에는 신중한 기류를 보이고 있다. 친한계와 소장파가 차기 당권 경쟁에서 우위를 점할 경우 향후 공천 구도와 당내 권력 지형이 불리하게 재편될 수 있다는 우려 때문이다.

반면 친한계와 비당권파는 강경 보수 중심 전략으로는 외연 확장에 한계가 드러난 만큼 당 쇄신과 중도 노선 전환이 필요하다는 입장이다. 현 지도부가 유지될 경우 향후 공천 과정에서 비주류가 배제될 수 있다는 위기감도 깔려 있다.

당 안팎에선 당분간 장동혁 체제가 이어질 가능성이 크다는 관측이 우세하다. 장 대표가 자진 사퇴하지 않는 한 최고위원회의 붕괴 외에는 지도부 교체 수단이 마땅치 않기 때문이다. 국민의힘 당헌·당규상 선출직 최고위원 5명 중 4명 이상이 사퇴해야 비상대책위원회 전환이 가능한데, 현 최고위원 다수가 당권파로 분류돼 요건 충족이 쉽지 않다는 분석이다.

당내에서도 신중론이 우세한 분위기다. 국민의힘 한 관계자는 "장 대표가 버티기에 들어간 이상 무리하게 교체를 추진하기보다는 시간을 두고 '포스트 장동혁'이나 대안을 모색하는 게 현실적인 선택지로 보인다"고 말했다. 또 다른 수도권 출신 인사는 "부정선거론이나 재선거 주장에는 동의하지 않더라도, 예상치 못한 세력이 당권을 쥐는 상황을 부담스러워하는 의원들이 적지 않다"며 "그래서 지난주 원내대표 선거에서도 '안정'을 택하는 흐름이 나타난 것"이라고 했다.
김채연 기자

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