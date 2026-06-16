강기현 함평경찰서장, 현장 행보 본격화…지역관서 순회하며 치안 점검

취임 8일 만에 지역관서 8곳 방문

교통사고 예방·범죄 대응 강화

함평경찰 0 강기현 함평경찰서장(왼쪽 다섯번째)이 읍내지구대를 방문해 치안 여건과 주요 현안을 직접 확인하고 현장 직원들의 애로사항을 청취한 후 직원들과 기념촬영을 하고 있다. /함평경찰서

강기현 전남 함평경찰서장이 취임 직후부터 현장 중심 치안활동 강화를 위한 행보에 나섰다.16일 함평경찰서에 따르면 강 서장은 지난 8일 취임 이후 지역관서 8곳을 차례로 방문해 지역별 치안 여건과 주요 현안을 점검하고 현장 경찰관들과 소통하는 시간을 갖고 있다강 서장은 각 지역관서로부터 주요 치안상황을 보고받고 근무환경과 시설 전반을 점검하고 직원들의 노고를 격려했다.특히 주민 안전과 직결되는 112신고 대응의 중요성을 강조했다.강 서장은 "경찰의 가장 중요한 역할은 주민의 생명과 안전을 지키는 것"이라며 "112신고는 주민과 경찰을 연결하는 첫 관문인 만큼 신속하고 정확한 초동조치가 무엇보다 중요하다"고 강조했다.또 농촌지역 교통사망사고 예방을 위한 거점근무 및 취약지 순찰활동을 지시했다.특히 관계성 범죄, 가정폭력, 스토킹, 성범죄 등 중요사건에 대해서는 사건 초기부터 적극적인 현장조치와 피해자 보호에 만전을 기할 것을 당부했다.이어 "주민들이 안심하고 생활할 수 있는 지역사회를 만들기 위해서는 현장 경찰관들의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "현장 중심의 치안활동과 직원들과의 지속적인 소통을 통해 주민이 신뢰하는 함평경찰서를 만들어 가겠다"고 말했다.