LS일렉트릭, 유럽 전력망 투자 정조준…초고압·DC 솔루션 총출동

독일 뮌헨 'EM-Power 2026' 참가

초고압 변압기부터 직류 배전까지 공개

북미 이어 유럽 전력 인프라 시장 공략

(사진) LS일렉트릭 이엠파워 2026 부스 조감도 0 LS일렉트릭 이엠파워 2026 부스 조감도./LS일렉트릭

LS일렉트릭이 유럽 최대 에너지 전시회에서 초고압 변압기와 직류(DC) 배전 솔루션을 공개하며 유럽 전력 인프라 시장 공략에 나선다. 북미 데이터센터와 전력망 투자 확대에 이어 유럽의 전기화 정책에 따른 대규모 전력망 투자 수요를 선점하겠다는 전략이다.16일 LS일렉트릭은 오는 23일부터 25일까지 독일 뮌헨에서 열리는 'EM-Power 2026'에 참가한다고 밝혔다.EM-Power는 유럽 최대 에너지 산업 전시회인 '더 스마터 E 유럽'의 핵심 전시회로 스마트그리드와 송·배전 인프라, 차세대 전력 시스템 기술을 다룬다. LS일렉트릭은 이번 전시에서 '더 스마트한 전력 시스템을 완성하는 토탈 솔루션 파트너'를 주제로 초고압 변압기와 몰드 변압기, 직류 배전 솔루션 등을 선보인다. 초고압부터 중·저압 배전까지 아우르는 전력 솔루션 역량을 집중적으로 소개할 계획이다.전시장 전면에는 132kV급 90MVA 초고압 변압기를 배치한다. LS일렉트릭은 올해 초 독일 에너지 기업과 620억원 규모의 400kV급 초고압 변압기 공급 계약을 체결하는 등 유럽 초고압 시장 진출을 확대하고 있다.이와 함께 1500kVA급 몰드 변압기와 35kV급 고압 배전반(MCSG)도 공개한다. LS일렉트릭은 지난해 국내 최초로 배전용 몰드 변압기에 대한 유럽 환경성적표지(EPD) 인증을 획득했으며 친환경 수요 확대에 대응해 전력기기 절연 소재를 단계적으로 할로겐 프리 제품으로 전환하고 있다.차세대 전력 시스템으로 주목받는 직류 배전 솔루션도 전시한다. AI 데이터센터 확대와 재생에너지 보급 증가로 전력 변환 손실을 줄이고 에너지 효율을 높일 수 있는 직류 기반 전력 시스템 수요가 늘고 있어서다.유럽은 현재 미국과 함께 글로벌 전력 인프라 투자 확대를 이끄는 시장으로 꼽힌다. 유럽연합 집행위원회는 2030년까지 전력망 구축과 현대화를 위해 약 5840억유로 규모의 투자가 필요할 것으로 보고 있다. 2040년까지 필요한 송·배전망 투자 규모는 총 1조2000억유로에 달한다.LS일렉트릭은 최근 북미 데이터센터와 전력망 시장 공략에 이어 중동과 유럽 시장으로 사업 영역을 확대하고 있다. 이달에는 두바이 전력청(DEWA) 공인 시험소 인증을 획득하며 중동 전력 시장 진출 기반도 확보했다.LS일렉트릭 관계자는 "초고압부터 배전에 이르는 토탈 전력 솔루션 경쟁력을 바탕으로 유럽 시장 공략을 강화할 계획"이라며 "친환경·고효율 제품 중심으로 북미에 이어 유럽을 차세대 전략 시장으로 육성해 나가겠다"고 말했다.