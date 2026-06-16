모바일 금융 사기 사전에 차단한다…삼성전자, 갤럭시 기기 보안 고도화

올해 하반기 피싱앱 위험 알림 기능 강화

이미 설치된 앱 악성이면 실행 차단토록

보이스피싱 통화 이후 관련 앱 삭제 유도도

갤럭시 보안(1) 0 갤럭시 보안 관련 사진. /삼성전자

삼성전자가 모바일 금융 사기 위협을 사전에 차단할 수 있도록 갤럭시 기기의 보안을 고도화한다.16일 삼성전자는 올해 하반기 스마트폰 신제품에 탑재될 'One UI 9.0'부터 피싱앱 위험 알림을 강화한다고 밝혔다. 피싱 앱의 설치 차단을 넘어 이미 설치된 앱이 악성 앱으로 확인되면 해당 앱의 실행까지 차단하는 기능을 제공하는 게 골자다.회사는 보이스피싱 의심 통화 이후 수 시간 내에 설치됐거나 원격 제어로 설치된 앱을 사용자가 실행하려 하면 경고 알림을 통해 삭제를 유도하는 기능도 도입하겠다는 계획이다. 이를 통해 사용자가 피해를 인지하기 전 위험 앱 실행을 막고, 삭제까지 유도하는 방식으로 보호 수준을 한층 높일 계획이라는 게 삼성전자 관계자 설명이다.앞서 삼성전자는 악성 앱·메시지와 보이스피싱을 효과적으로 차단할 수 있도록 피싱앱 위험 알림을 비롯해 보안정책 업데이트, 통화 스크리닝, 악성 메시지 차단, 보이스피싱 의심 전화 알림 등 지속해서 보안 기능을 강화했다.구체적으로 지난 2024년 경찰청과 협력해 사기 목적 앱 목록을 공유받아 갤럭시 스마트폰에 피싱 앱이 설치되지 않도록 설치 단계에서 차단하는 기능을 개발하고 One UI 6.1 이상의 기기에 적용하고 있다.삼성전자는 경찰청과 한국인터넷진흥원(KISA)에서 제공되는 데이터를 기반으로 '보안정책 업데이트'를 주기적으로 진행하고 있기도 하다.이 외에 방송미디어통신위원회와 KISA와 협업해 '악성 메시지 차단' 기능도 개발해 갤럭시 스마트폰에 적용해 왔다. 이는 KISA에서 제공받은 발신번호, 위험링크, 스팸 내용 등을 기준으로 악성 스팸 메시지를 사전에 차단하는 게 핵심이다. 지난 2024년 9월 최초로 도입한 이후 올해 4월까지 누적 약 4억건의 악성 메시지를 차단하는 성과를 거뒀다.