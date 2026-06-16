KT, 메모리 가격 급등에 협력사 선금 지급…‘상생’ 나선다

[KT사진1] 협력사 상생 강화 0 KT협력사 임직원이 KT의 선금으로 확보한 메모리로 지니TV 셋톱박스를 제작·적재하고 있다./KT

KT가 글로벌 공급망 체인의 수급 불안과 가격 급등에 따라 어려움을 겪고 있는 협력사에 메모리 확보용 선금을 지급했다고 16일 밝혔다. 특히 최근 빅테크 기업들의 대규모 AI 투자가 확대되면서 핵심 부품 가격 상승과 수급 부담이 커지는 만큼, 메모리 공급이 필요한 셋톱박스 제조 협력사가 활용할 수 있도록 선금을 지급한 것이다.이번 조치로 KT는 협력사 자금 부담을 완화하는 동시에 협력사의 단말 생산 차질이 발생하는 기간을 최소화했다. 고객 서비스 안정성 확보에 기여할 것이라 보고 향후 시장 상황에 따라 지원 확대 방안도 검토할 계획이다.이와 함께 KT는 지난 2023년 국내 통신 3사 가운데 처음으로 납품대금 연동제를 도입해 운영 중이다. 납품대금 연동제는 원자재 가격 변동분을 납품대금에 반영하는 제도로, 원자재 비중이 높은 품목을 중심으로 협력사의 경영 부담을 완화하고 공급망 안정성을 높이는 데 기여한다.아울러 수요예보 기간을 기존 4~6개월에서 최대 1~3년까지 확대하고, 공급망 이슈 품목에 대해서는 2~3년 장기계약 전환을 추진하는 등 협력사의 사업 예측 가능성을 높이기 위해 노력하고 있다. 협력사들은 수요 예측 정보 공유와 생산 계획 최적화 등을 통해 공급 리스크에 공동 대응한다.KT는 시중 은행과 공동 조성한 상생협력펀드를 통해 협력사가 우대금리로 운영자금을 조달할 수 있도록 지원하고 있으며, 해외 전시회 공동 참가, 수출·투자 상담회 운영, AX 역량 강화 교육 등 협력사의 지속 가능한 성장을 위한 다양한 상생협력 프로그램도 운영 중이다.KT는 메모리와 주요 원자재 가격 급등이 구조적으로 이어지는 상황에서는 개별 기업의 노력만으로 모든 부담을 흡수하기에는 한계가 있는 만큼, 산업 전반의 공급망 안정과 지속 가능한 환경 조성을 위한 다양한 논의와 협력이 함께 이뤄질 수 있도록 노력할 방침이다.권혜진 KT SCM실장(전무)은 "최근 공급망 위기는 개별 기업만의 노력으로 해결하기 어려운 구조적 과제"라며, "쉽지 않은 경영 환경이지만 메모리 선구매 지원을 비롯해 협력사의 실질적인 경쟁력 강화를 돕고 안정적인 서비스 제공을 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.