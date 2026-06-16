이종범 “저작권 가르치는 입장에서 잘못”…레데리2 설명회 전면 수정

이종범 0 /이종범 유튜브

이종범 작가가 게임 '레드 데드 리뎀션2 설명회' 시리즈를 둘러싼 출처 표기 논란에 대해 공식 사과하고 영상을 다시 올리겠다고 밝혔다.이종범은 지난 15일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "최근 마무리된 '레드 데드 리뎀션2 설명회' 시리즈와 관련해 제기된 출처 표기 문제에 대해 말씀드리고자 한다"며 장문의 입장문을 공개했다.논란은 디시인사이드 레드 데드 리뎀션 갤러리에서 활동해온 이용자 배드애스빌리가 자신이 수년간 연재한 '진지빨고 쓰는 레데리 시리즈'가 설명회 영상 제작 과정에서 충분한 출처 표기 없이 활용됐다고 문제를 제기하면서 불거졌다.이에 대해 이종범은 "'진지빨고 쓰는 레데리 시리즈'는 게임의 세계관과 설정을 이해하고 정리하는 데 가장 큰 도움을 준 자료 중 하나였다"며 "방대한 시간과 애정을 들여 정리해 준 글로 설명회를 만드는 내내 많은 도움을 받았다"고 밝혔다.이어 "영상과 댓글을 통해 여러 차례 감사 인사를 전했지만 영상 설명란이나 고정 댓글 등을 통해 해당 자료가 중요한 참고 자료였다는 점을 충분히 밝히지 못했다"며 "작성자께서 오랜 시간 조사하고 정리한 연구와 노력이 제대로 인정받지 못했다고 느끼신 부분에 대해 저의 인식과 배려가 부족했다"고 사과했다.특히 "작가이자 교육자로서 저작권을 가르치는 입장에서 안일한 태도를 보여드린 점은 변명의 여지 없이 제 잘못"이라며 책임을 인정했다.이종범은 향후 모든 설명회 콘텐츠의 출처 표기 방식을 강화하겠다고 밝혔다. 그는 기존 설명회 영상의 더보기란과 고정 댓글에 참고 자료와 기여도를 구체적으로 명시하고 핵심 참고 자료를 보다 체계적으로 표기하는 기준을 제작 과정에 반영하겠다고 설명했다.또한 논란이 된 '레드 데드 리뎀션2 설명회' 시리즈에 대해서는 "기존 영상을 모두 내리고 자막과 이미지, 음성을 통해 출처를 명확히 표기한 뒤 다시 업로드하겠다"고 밝혔다.아울러 일부에서 제기된 댓글 삭제 의혹에 대해서도 해명했다. 이종범은 "배드애스빌리가 남긴 소명문 댓글을 삭제한 적이 없다"며 "외부 링크가 포함된 댓글이 유튜브 자동 필터링으로 가려졌을 가능성이 있어 현재 확인을 요청한 상태"라고 설명했다.끝으로 그는 "레드 데드 리뎀션2의 오랜 팬으로서 수년간 좋은 글을 연재해 준 배드애스빌리에게 감사드린다"며 "이번 일로 시청자 여러분께 실망과 혼란을 드린 점 진심으로 죄송하다"고 적었다.