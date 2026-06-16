LG전자, 공간 활용도 높인 무선청소기 신제품 ‘컴팩트타워’ 출시

16일 LG전자에 따르면 이번 컴팩트타워 시리즈는 청소기 본체 충전과 자동 먼지 비움 기능을 수행하는 타워(거치대)의 부피를 기존 올인원타워 제품 대비 약 40% 줄였다.
대표 모델인 'A7 코어+ 컴팩트타워'는 최대 220W의 흡입력을 발휘한다. 청소기를 거치하면 자동으로 본체 내 먼지를 빨아들이는 '자동 먼지 비움' 기능이 탑재된 타워는 작아진 부피에도 2.1L의 넉넉한 먼지통 용량을 갖췄다.
물걸레 겸용 모델을 선택할 경우 물걸레 흡입구로 교체해 먼지 흡입과 물걸레 청소까지 한 번에 해결할 수 있다. 450mL 대용량 물통을 탑재해 한 번의 물 보충만으로도 30분 이상 물걸레 청소가 가능하다. 청소 중 물이 자동으로 공급되는 시스템을 적용해 사용자의 편의성을 높였다.
신제품을 포함한 LG전자 무선청소기는 흡입한 미세먼지를 철저히 차단한다. 본체에는 금속망 필터, 마이크로 필터, 배기 필터 등 총 5단계에 걸쳐 배출 공기 중 먼지를 걸러내며, 타워 내 먼지통도 3단계 차단 시스템을 갖췄다. 본체 내 필터와 먼지통은 분리해 물세척할 수 있어 위생 관리도 편리하다.
LG전자는 이번 신제품 출시를 통해 무선청소기 라인업을 총 5종으로 확대했다. 컴팩트타워 신제품은 17일 A7 모델을 시작으로 온라인 브랜드샵과 LG베스트샵 등 오프라인 매장에서 순차적으로 만나볼 수 있다. 출하가는 A7 코어+ 컴팩트타워 99만원, A5 컴팩트타워 79만원이다. 구독 서비스를 이용할 경우 A7 코어+ 컴팩트타워의 월 구독료는 3만900원(6년 프리미엄 계약 기준)이다.
한편 글로벌 시장조사기관 포춘비즈니스인사이트에 따르면 전세계 무선청소기 시장 규모는 2026년 44억7000만 달러에서 연평균 6.74% 성장해 2034년 75억3000만 달러에 달할 전망이다. 특히 한국을 포함한 아시아·태평양 지역이 전체 시장의 40% 이상을 차지하며 글로벌 무선청소기 시장의 성장을 견인하고 있다.