LG전자, 공간 활용도 높인 무선청소기 신제품 ‘컴팩트타워’ 출시

[사진 1] LG전자, 무선청소기 ‘컴팩트타워’ 출시...고객 라이프스타일 맞춘 라인업 확대 0 /LG전자

LG전자가 강력한 청소 성능은 유지하고, 공간 활용도를 키운 무선청소기 신제품 '컴팩트타워' 2종을 출시한다.16일 LG전자에 따르면 이번 컴팩트타워 시리즈는 청소기 본체 충전과 자동 먼지 비움 기능을 수행하는 타워(거치대)의 부피를 기존 올인원타워 제품 대비 약 40% 줄였다.대표 모델인 'A7 코어+ 컴팩트타워'는 최대 220W의 흡입력을 발휘한다. 청소기를 거치하면 자동으로 본체 내 먼지를 빨아들이는 '자동 먼지 비움' 기능이 탑재된 타워는 작아진 부피에도 2.1L의 넉넉한 먼지통 용량을 갖췄다.물걸레 겸용 모델을 선택할 경우 물걸레 흡입구로 교체해 먼지 흡입과 물걸레 청소까지 한 번에 해결할 수 있다. 450mL 대용량 물통을 탑재해 한 번의 물 보충만으로도 30분 이상 물걸레 청소가 가능하다. 청소 중 물이 자동으로 공급되는 시스템을 적용해 사용자의 편의성을 높였다.신제품을 포함한 LG전자 무선청소기는 흡입한 미세먼지를 철저히 차단한다. 본체에는 금속망 필터, 마이크로 필터, 배기 필터 등 총 5단계에 걸쳐 배출 공기 중 먼지를 걸러내며, 타워 내 먼지통도 3단계 차단 시스템을 갖췄다. 본체 내 필터와 먼지통은 분리해 물세척할 수 있어 위생 관리도 편리하다.LG전자는 이번 신제품 출시를 통해 무선청소기 라인업을 총 5종으로 확대했다. 컴팩트타워 신제품은 17일 A7 모델을 시작으로 온라인 브랜드샵과 LG베스트샵 등 오프라인 매장에서 순차적으로 만나볼 수 있다. 출하가는 A7 코어+ 컴팩트타워 99만원, A5 컴팩트타워 79만원이다. 구독 서비스를 이용할 경우 A7 코어+ 컴팩트타워의 월 구독료는 3만900원(6년 프리미엄 계약 기준)이다.한편 글로벌 시장조사기관 포춘비즈니스인사이트에 따르면 전세계 무선청소기 시장 규모는 2026년 44억7000만 달러에서 연평균 6.74% 성장해 2034년 75억3000만 달러에 달할 전망이다. 특히 한국을 포함한 아시아·태평양 지역이 전체 시장의 40% 이상을 차지하며 글로벌 무선청소기 시장의 성장을 견인하고 있다.