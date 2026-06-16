엄승용 “보령에 스마트행정 혁신”... 취임전부터 다양한 행보

한국행정연구원 (3) 0 엄승용 보령시장 당선인이 한국행정연구원을 방문해 협력을 요청하고 있다./시정인수TF팀

엄승용 보령시장 당선인이 취임 전부터 직접 발로 뛰는 행보에 나섰다. AI 행정혁신 5대 핵심 의제를 제시하는 등 스마트행정 구현에 박차를 가하고 있다.16일 시정인수TF팀에 따르면, 엄 당선인은 15일 한국행정연구원과 한국지역정보개발원을 잇따라 방문해 보령시가 스마트 행정 도시로 도약할 수 있도록 적극적인 지원과 협력을 요청했다.엄 당선인이 두 기관 방문에서 제시한 '행정혁신 5대 AI 핵심 의제'는 △AI 기반 업무 매뉴얼 도입으로 행정 서비스 만족도 향상 △맞춤형 AI 복지서비스 고도화를 통한 취약계층 지원 강화 등이다.또 △AI 기반 재난·기후변화 선제 대응 체계 구축 △AI 기술을 활용한 시민 행복지수 관리 및 웰니스 정책 연계 △디지털 시민증 발급과 빅데이터 기반 인구정책 등이다.두 기관은 엄 당선인의 미래지향적 혁신 의지에 공감하며, 취임 후 보령시 스마트행정 구현을 위한 적극적인 지원 의사를 밝혔다.엄 당선인은 "석탄화력 폐쇄와 인구 감소를 극복하기 위해서는 혁신이 필수적"이라며 "중앙의 전문 연구기관들과의 긴밀한 협력을 통해 보령시를 AI기반 스마트행정 선도 도시'로 탈바꿈시켜 시민들에게 최고의 행정 서비스를 제공하겠다"고 말했다.