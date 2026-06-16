“신약개발에 AI 입힌다”…SK바이오팜, 바이오USA 출격

2년 연속 단독부스 운영…디지털헬스&AI존에 배치

SK바이오팜, AI기반 신약 발굴, 연구개발 업무 디지털전환 등 AI활용 청사진 공개

이동훈 사장 "AI와 데이터 활용, 신약개발 생산성과 실행력 높일 것"

[사진 1] SK바이오팜 BIO USA 2026 부스_정면 0

SK바이오팜이 미국 세계 최대 규모의 바이오 행사 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA)에 참가해 AI(인공지능) 기반 신약개발 전략을 공개한다.SK바이오팜은 오는 6월 22~25일 샌디에이고 컨벤션센터에서 개최되는 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO USA)'에 참가한다고 16일 밝혔다.바이오 USA는 미국 바이오협회(BIO)가 주관하는 글로벌 최대 바이오 산업 행사다. 올해는 76개국 이상에서 제약·바이오 관계자 2만여 명이 참석해 산업 트렌드와 혁신 기술을 논의할 예정이다.SK바이오팜은 지난해에 이어 2년 연속 단독 부스를 운영한다. 위치는 바이오 USA가 지난해 신설한 '디지털 헬스&AI 존(Digital Health and AI Zone)'으로, 디지털 헬스와 AI 기술을 업계 핵심 의제로 부각하기 위해 행사장 주요 구역에 관련 기업 부스를 집중 배치했다.이번 행사에서 SK바이오팜은 'SK, AI for Every Patient'를 슬로건으로 내걸고 △AI 기반 신약 발굴 △연구개발·업무 운영의 디지털 전환 △환자 중심 플랫폼 등 세 축을 중심으로 회사의 전 주기적 AI 활용 방향을 소개한다.회사는 자체 AI 플랫폼을 바탕으로 예측 모델과 데이터 분석 체계를 고도화하고, 연구기획부터 후보물질 설계·분석, 개발 전략 수립, 운영 최적화에 이르기까지 AI 적용 범위를 단계적으로 넓힌다는 계획이다.장기적으로는 복수의 AI 에이전트가 연구개발 과정과 업무 흐름을 지원하는 체계를 구축한다. AI 에이전트를 통해 신약개발 효율성과 의사결정 정확도를 끌어올리겠다는 전략이다.글로벌 협력 기회 발굴도 적극 나선다. SK바이오팜은 글로벌 제약·바이오 기업 및 투자자들과 다수의 1:1 파트너링 미팅을 진행할 예정으로, 연구개발·사업개발·신규 모달리티 등 다방면에서 협력 가능성을 타진할 계획이다.이동훈 SK바이오팜 사장은 "이번 바이오 USA는 글로벌 제약·바이오 업계와의 파트너링을 통해 신규 협력 기회를 모색하고, SK바이오팜의 연구개발 역량과 AI 활용 방향을 함께 소개할 수 있는 중요한 자리"라며 "AI와 데이터를 활용해 신약개발의 생산성과 실행력을 높이고, 더 많은 환자에게 필요한 치료 솔루션을 제공할 수 있도록 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.