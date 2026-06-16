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성남시 원도심 재정비의 핵심 수정구 수진1 재개발 속도낸다.

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성남 박준성 기자

승인 : 2026. 06. 16. 10:59

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성남시 관리처분인가 고시… 5060세대 조성 탄력
트리플 역세권 원도심 정비사업, 실행 단계 돌입
재개발과-수진1 재개발 정비사업 조감도
성남시 수정구 수진1 재개발 정비사업 조감도./성남시
성남시 원도심 재정비 사업의 핵심인 수정구 수진1 재개발 정비사업이 속도를 낼 것으로 보인다.

성남시는 최근 수정구 수진동 963번지 일대 수진1 재개발 정비사업에 대한 관리처분계획 인가를 고시했다고 16일 밝혔다. 이번 고시에 따라 수진1구역은 8월부터 주민 이주를 시작하게 돼 사업 추진이 더욱 빨라질 전망이다.

사업시행자인 한국토지주택공사(LH)는 현재 구역 내 주민을 대상으로 신촌과 금토지구 순환이주용 주택 신청을 받고 있다. 접수는 오는 19일까지 진행되며, 올해 하반기에도 추가 공급이 예정돼 있다.

수진1구역은 성남시가 마련한 2030 도시·주거환경정비 기본계획 1단계에 포함된 재개발 대상지다. 수진역, 모란역, 태평역 등 3개 역이 가까운 트리플 역세권에 위치해 강남이나 송파로 이동이 편리하고, 분당·수서고속화도로 접근성도 뛰어나 입지 여건이 좋다는 평가를 받아왔다.

이번 재개발로 지하 7층부터 지상 15층까지, 공동주택 59개 동 4844세대와 오피스텔 216실 등 모두 5060세대가 들어설 예정이다. 여기에 근린공원과 노외주차장 등 기반시설도 함께 조성돼, 노후 주거지 개선 효과가 기대된다.

성남시는 이번 인가를 계기로 수진동 일대 재정비 사업이 본격적으로 궤도에 오를 것으로 보고 있다. 시 관계자는 "주민 이주 과정이 안정적으로 진행될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "이후 절차도 차질 없이 이어가겠다"고 말했다.
박준성 기자

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