닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

시흥시, 전입 1인 가구 ‘웰컴키트’ 지원…안정적 정착 돕는다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260616010005416

글자크기

닫기

시흥 박은영 기자

승인 : 2026. 06. 16. 17:03

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

보도자료1 전입 1인가구 웰컴키트 지원 사업 배너를 민원창구에 설치해 안내하고 있다
시흥시청 민원창구에 설치된 전입 1인가구 웰컴키트 지원 사업 안내 배너. /시흥시
경기 시흥시가 전입 1인 가구의 성공적인 지역 정착과 생활 안정을 위해 '전입 1인 가구 웰컴키트 지원사업'을 본격 추진한다.

16일 시흥시에 따르면 이번 사업은 낯선 환경에 전입한 1인 가구가 초기 단계에서 겪는 정보 공백을 해소하고, 안전한 주거 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 이달 15일부터 11월 30일까지 타 시·군에서 시흥시로 전입 신고를 마친 1인 가구다. 총 1200명에게 선착순으로 지급되는 이번 웰컴키트는 안전사고에 취약한 1인 가구의 특성을 반영해 구성됐다.

웰컴키트는 화재 예방 수칙과 화재 발생 시 행동요령 스티커가 부착된 소화기 1대, 1인가구 대상 지원사업을 분야별로 정리한 '1인가구 정책안내 리플렛'으로 구성됐다. 특히 소화기에는 위급 상황에서 즉시 참고할 수 있도록 행동요령을 부착해 현장 대응력을 높였다.

이번에 처음 제작된 '1인 가구 정책 안내 리플렛'은 시흥시가 산재해 있던 관련 사업을 체계적으로 정비해 수립한 '2026년 1인 가구 지원계획'을 바탕으로 만들어졌다. 이를 통해 1인 가구는 전입과 동시에 자신에게 필요한 맞춤형 정책을 한눈에 확인하고 활용할 수 있게 됐다.

시흥시는 이번 키트 배부와 함께 만족도 조사를 실시해, 향후 1인 가구의 실질적인 수요를 반영한 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 발굴해 나갈 방침이다.

단 이번 지원은 동 행정복지센터를 직접 방문해 전입 신고를 한 1인 가구에 한하며, 온라인 전입 신고자는 대상에서 제외된다. 물량이 소진될 경우 사업이 조기 종료될 수 있으므로 유의해야 한다.

조현자 시 성평등가족국장은 "전입 1인 가구가 낯선 환경에서 느낄 불안감을 줄이고 실질적인 도움을 주고자 이번 사업을 추진하게 됐다"며 "앞으로도 1인 가구가 체감할 수 있는 다양한 정책을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
박은영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

유럽 또 휘청… ‘이변 속출’ 월드컵 초반 우승후보들 망신살

[미·이란 종전 합의]“트럼프 행정부, 3000억 달러 이란 재건 기금 검토…한국기업 등 참여”

“대표팀·韓언론, K드라마급 갈등”…‘손흥민에 막말’ 외신도 주목

[미·이란 종전 합의] 평화보다 유예…호르무즈·핵·제재 60일 협상 시험대

신논현역 인근서 프로포폴 소지한 채로 쓰러진 여성…경찰 내사 착수

무적함대 무력화한 ‘카보베르데 보지냐’의 신들린 선방쇼

[미·이란 종전 합의] 종전 MOU 전격 서명…호르무즈 열리자 유가 3개월 최저

지금 뜨는 뉴스

업스테이지 DNA 이식 받는 다음…‘AI 포털’로 재탄생

토요타, ‘올 뉴 RAV4’ 전격 출시…최고 연비 19㎞/ℓ

예술의 새 장르?…AI가 그린 그림, 미술관에 걸리다

“내 폰이 금융사기 막아준다”…갤럭시 보안 고도화

무심코 했던 행동이…우리집 전기요금 폭탄 주범이었다