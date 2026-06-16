시흥시, 전입 1인 가구 ‘웰컴키트’ 지원…안정적 정착 돕는다

보도자료1 전입 1인가구 웰컴키트 지원 사업 배너를 민원창구에 설치해 안내하고 있다 0 시흥시청 민원창구에 설치된 전입 1인가구 웰컴키트 지원 사업 안내 배너. /시흥시

경기 시흥시가 전입 1인 가구의 성공적인 지역 정착과 생활 안정을 위해 '전입 1인 가구 웰컴키트 지원사업'을 본격 추진한다.16일 시흥시에 따르면 이번 사업은 낯선 환경에 전입한 1인 가구가 초기 단계에서 겪는 정보 공백을 해소하고, 안전한 주거 환경을 조성하기 위해 마련됐다.지원 대상은 이달 15일부터 11월 30일까지 타 시·군에서 시흥시로 전입 신고를 마친 1인 가구다. 총 1200명에게 선착순으로 지급되는 이번 웰컴키트는 안전사고에 취약한 1인 가구의 특성을 반영해 구성됐다.웰컴키트는 화재 예방 수칙과 화재 발생 시 행동요령 스티커가 부착된 소화기 1대, 1인가구 대상 지원사업을 분야별로 정리한 '1인가구 정책안내 리플렛'으로 구성됐다. 특히 소화기에는 위급 상황에서 즉시 참고할 수 있도록 행동요령을 부착해 현장 대응력을 높였다.이번에 처음 제작된 '1인 가구 정책 안내 리플렛'은 시흥시가 산재해 있던 관련 사업을 체계적으로 정비해 수립한 '2026년 1인 가구 지원계획'을 바탕으로 만들어졌다. 이를 통해 1인 가구는 전입과 동시에 자신에게 필요한 맞춤형 정책을 한눈에 확인하고 활용할 수 있게 됐다.시흥시는 이번 키트 배부와 함께 만족도 조사를 실시해, 향후 1인 가구의 실질적인 수요를 반영한 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 발굴해 나갈 방침이다.단 이번 지원은 동 행정복지센터를 직접 방문해 전입 신고를 한 1인 가구에 한하며, 온라인 전입 신고자는 대상에서 제외된다. 물량이 소진될 경우 사업이 조기 종료될 수 있으므로 유의해야 한다.조현자 시 성평등가족국장은 "전입 1인 가구가 낯선 환경에서 느낄 불안감을 줄이고 실질적인 도움을 주고자 이번 사업을 추진하게 됐다"며 "앞으로도 1인 가구가 체감할 수 있는 다양한 정책을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.