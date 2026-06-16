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카카오뱅크 달러박스 운영종료…12월까지 출금 가능

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정아름 기자

승인 : 2026. 06. 16. 11:09

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카카오뱅크
/카카오뱅크
카카오뱅크가 외화 보관 서비스인 달러박스 운영을 종료한다.

카카오뱅크는 지난 15일 공지를 통해 달러박스 서비스를 오는 9월 15일 종료한다고 밝혔다. 회사 측은 서비스 개선을 종료 사유로 설명했다.

이에 따라 이날부터 달러박스 신규 가입은 중단된다. 기존 가입자도 서비스를 해지할 경우 재가입이 불가능하다.

카카오뱅크는 서비스 종료에 앞서 이용자들이 보유 중인 달러 잔액을 외화통장으로 이전할 수 있는 기능을 제공한다. 이용자는 6월 15일부터 달러박스 잔액을 외화통장으로 옮길 수 있으며 이전한 금액은 취소할 수 없다.

오는 9월 15일 서비스가 종료되면 달러 꺼내기(출금) 기능을 제외한 모든 기능의 운영이 중단된다. 종료 대상 기능은 달러 넣기(입금), 선물하기, ATM 출금, 트래블월렛 충전, 환율 알림 등이다.

다만 이용자들은 남아 있는 달러를 12월 14일까지 출금할 수 있다. 서비스 종료 이후 잔액이 0달러가 되면 달러박스는 자동 해지된다.

12월 14일 오후 11시 30분까지 출금하지 않은 잔액은 다음 날부터 연결 계좌로 순차 환불된다. 환불 시에는 당일 적용 환율이 반영된다.

카카오뱅크는 "더 나은 외환 서비스를 제공하기 위해 달러박스 서비스를 종료하게 됐다"며 "서비스 종료일까지 이용에 불편이 없도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
정아름 기자

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