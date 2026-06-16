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국제 세계일반

“트럼프 행정부, 3000억 달러 이란 재건 기금 검토…한국기업 등 참여”

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김현민 기자

승인 : 2026. 06. 16. 14:20

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조건은 호르무즈 해협 재개방·우라늄 처리 등
아시아·유럽 기업 등 기금 투자 가능성 거론
트럼프 "기금 지급, 민주당 유포한 가짜뉴스"
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지난 4월 13일(현지시간) 이란 케슘 섬 항구의 어선 부두의 시설들이 미국과 이스라엘의 군사 작전 중 발생한 여러 차례의 공습으로 인해 파손돼 있다./AP 연합
도널드 트럼프 미국 행정부는 핵 합의를 포함한 최종 합의에 동의하는 조건으로 이란에 3000억 달러(약 454조원) 규모의 투자 기금을 설립할 준비가 돼 있다고 15일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.

한 미국 고위 관계자는 행정부가 이란에 대한 제재 완화 가능성과 국가 재건을 위한 3000억 달러 기금과 관련된 논의를 했다고 전했다. 이 자금은 이달 19일 스위스에서 공식 서명하는 종전 양해각서(MOU) 준수 여부 등 이란의 이행 성과와 연계된다.

협상 내용을 보고받은 한 관계자는 이 기금이 MOU에 포함된 최종 합의안을 전제로 마련되며 휴전 60일 연장, 호르무즈 해협 재개방, 추가 핵 협상 등이 이뤄진 후 조성될 것이라고 설명했다. 다만 기금의 구체적인 구조나 운용 방식은 아직 명확히 정해지지 않은 것으로 전해졌다.

이 관계자는 "유럽과 아시아, 특히 한국과 일본 그리고 미국 등에서 많은 기업이 이란 투자에 관심을 보이고 있다"며 "제재가 완화되면 이 기금은 상당히 큰 규모가 될 것이며 엄청난 자금이 유입될 것"이라고 밝혔다.

JD 밴스 미국 부통령도 15일 CBS뉴스 인터뷰에서 "3000억 달러 규모의 재건 기금은 이란이 합의에 따른 의무를 충실히 이행하는 한 접근할 수 있는 자금의 한 예"라고 말했다.

트럼프 대통령은 같은 날 자신의 트루스소셜을 통해 기금 추진 보도를 부인했다. 그는 "이란은 핵무기를 절대 보유하지 않기로 합의했다"며 "미국이 이란에 3000억 달러를 지급한다는 얘기는 민주당이 유포한 가짜 뉴스"라고 비판했다.

트럼프 대통령은 이슬람 정권에 보상을 제공하는 것으로 비칠 수 있는 점을 우려해 이 계획을 정치적으로 민감하게 여기고 있는 것으로 알려졌다.

특히 과거 오바마 행정부가 2015년 다른 주요국들과 함께 이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획)에 서명하며 광범위하게 제재를 완화한 점을 비판하며 이란에 '현금이 가득 담긴 팔레트'를 보냈다고 주장해 왔다.

이번 MOU에 반대하는 인사들은 논의 중인 재정 지원 규모가 오바마 행정부 시절 합의된 수준을 훨씬 웃돌 것이라고 비판하고 있다.

한 고위 당국자는 15일 기자들에게 "제재 완화는 특정 행위 하나와 직접 연계된 것이 아니다"며 "전반적으로 그들이 적절하게 행동하는지에 달렸고 무엇보다 우리가 가장 중요하게 생각하는 것은 핵 프로그램 문제"라고 강조했다.

미국과 이란은 고농축 우라늄 비축분 처리 문제를 합의된 절차에 따라 해결하기로 했다. 협상 관계자에 따르면 최소한의 의무 사항은 국제원자력기구(IAEA)의 감독하에 모든 우라늄을 현장에서 희석하는 것이다.

이란은 9000㎏이 넘는 농축 우라늄을 보유하고 있으며 그중 대부분은 저농축 상태지만 약 440㎏은 핵무기 제조가 가능한 수준에 근접한 고농축 상태로 알려졌다. 트럼프 대통령은 이를 '핵먼지(Nuclear Dust)'라고 표현해 왔다.
김현민 기자

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