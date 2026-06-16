케이퓨얼셀, 잠수함용 연료전지 개발 착수… 113억원 국책과제 따냈다

2029년까지 20㎾급 차세대 잠수함용 연료전지 시스템 개발 추진

HD한국조선해양 등과 컨소시엄 구성…AIP 잠수함·무인잠수정 적용 기대

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코렌스그룹 계열사 케이퓨얼셀이 차세대 잠수함용 연료전지 시스템 개발에 나선다.16일 케이퓨얼셀은 한국에너지기술평가원이 지원하는 '신재생에너지핵심기술개발사업' 주관연구개발기관으로 선정돼 총 113억원 규모의 국책과제를 수행한다고 밝혔다.과제는 '상용 연료전지 스택을 활용한 질소순환형 혼합가스 기반 20㎾급 잠수함용 연료전지 시스템 개발'이다. 케이퓨얼셀은 오는 2029년까지 잠수함용 연료전지 기술 고도화를 추진할 계획이다.이번 사업은 케이퓨얼셀을 비롯해 숭실대학교 산학협력단, 울산테크노파크, HD한국조선해양 등이 참여하는 산학연 컨소시엄 형태로 진행된다. HD한국조선해양은 공동 연구개발과 함께 개발 기술의 수요기업으로 참여해 상용화 가능성을 높일 예정이다.연구진은 기존 순산소형 공기불요추진체계(AIP)를 발전시켜 질소와 산소 혼합가스 환경에서도 안정적으로 작동하는 연료전지 시스템을 개발할 계획이다. 이를 통해 잠수함 추진체계의 안전성과 경제성, 운용 효율성을 높인 차세대 AIP 기술 확보를 목표로 하고 있다.개발이 완료되면 중·소형 잠수함은 물론 무인잠수정(UUV), 해양 감시·탐사 플랫폼 등 장시간 잠항이 필요한 다양한 해양 무인체계의 동력원으로 활용 범위가 확대될 전망이다.케이퓨얼셀 관계자는 "이번 과제 선정은 연료전지 시스템 통합 및 제어 기술력을 인정받은 결과"라며 "차세대 잠수함용 연료전지 시스템 개발을 통해 국내 해양 방위산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.