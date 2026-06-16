서경덕 “북중미 월드컵 일본 거리응원서 욱일기 등장…어리석은 일”

서경덕 0 /서경덕 인스타그램

서경덕 성신여대 교수가 2026 FIFA 북중미 월드컵 일본 축구대표팀 응원 현장에서 욱일기가 등장한 것과 관련해 강하게 비판했다.서 교수는 16일 자신의 인스타그램을 통해 "북중미 월드컵 F조 조별리그 1차전 일본과 네덜란드 경기에서 일본 내 거리응원 현장에 욱일기가 등장해 논란이 되고 있다"고 썼다.그는 지난 2022 카타르 월드컵 당시 일본 응원단이 경기장 안에서 욱일기를 들고 응원하려 하자 국제축구연맹(FIFA) 안전요원들이 이를 즉각 제지했던 사례를 언급했다.서 교수는 "이는 FIFA가 욱일기 응원을 공식적으로 제지한 것으로 매우 큰 의미가 있었다"며 "이제 월드컵 경기장 내에서 욱일기 사용이 어려워지자 거리응원에서 다시 등장하고 있다"고 지적했다.이어 "그야말로 어리석은 일"이라며 "욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯해 아시아 각국을 침략할 당시 사용한 깃발로, 일본 군국주의와 제국주의를 상징한다"고 강조했다.또한 서 교수는 최근 멕시코에서 활동하는 한 유튜버가 제작한 월드컵 관련 영상에 욱일기 응원 장면이 포함돼 논란이 됐던 사례도 소개했다.그는 "공론화를 통해 문제를 제기한 뒤 해당 유튜버가 사과문을 발표하고 욱일기가 등장하는 장면을 블러 처리했다"고 설명했다.끝으로 서 교수는 "일본을 포함한 세계 곳곳에서 잘못 사용되고 있는 욱일기를 국제사회의 지속적인 공론화를 통해 퇴출시켜 나가겠다"며 "많은 분들이 함께 동참해 주시길 바란다"고 적었다.