금융위, 자본시장 금융교육 강화…“알고투자 문화 정착”

고위험 상품·빚투 증가에…투자판단 역량 제고

학생·청년·군장병 등 맞춤교육…체험형 콘텐츠 확대

금융위_260616_26년 제1차 금융교육협의회 개최_2 0 권대영 금융위원회 부위원장(오른쪽)이 16일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 관계부처 위원 및 민간전문가 등과 함께 개최한 26년 제1차 금융교육협의회에서 발언하고 있다./금융위원회

개인투자자의 자본시장 참여가 확대되고 해외주식과 ETF(상장지수펀드) 등 투자상품이 다양해지면서 금융위원회가 자본시장 및 금융투자 분야 금융교육 강화를 추진한다. 금융소비자들의 투자판단 역량과 금융사기 예방 능력을 제고하기 위해 각 연령대에 적합한 맞춤형 금융교육을 실시하겠다는 방침이다.금융위는 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 권대영 부위원장 주재로 '2026년 제1차 금융교육협의회'를 열고 자본시장·금융투자 분야 금융교육 강화방안을 논의했다고 밝혔다. 이번 회의에서는 국민의 금융 이해력과 투자판단 역량을 높여 '잘 알고 투자하는 문화'를 정착시키고, 안정적인 자산 형성을 지원하는 데 초점을 맞췄다.이날 권 부위원장은 "금융투자상품은 시장가격 변동에 따른 원금손실 위험이 있고 상품구조도 복잡하다"며 "충분히 이해하고 합리적으로 판단하는, 잘 알고 투자하는 습관이 중요하다"고 말했다.특히 최근 단일종목 레버리지 상품 등 고위험 상품이 출시되고 신용대출 등으로 돈을 빌려 투자하는 '빚투(빚내서 투자)' 수요가 증가하는 가운데, 대내외 금융시장 변동성도 커지고 있어 투자자가 상품구조와 손실 위험을 정확히 이해해야 한다고 강조했다.이에 따라 금융위는 '알고투자'를 핵심 슬로건으로 삼고 알기 쉬운 교육과 고르게 확산되는 교육기회·기반, 투자판단 역량 강화, 자기보호 역량 강화 등 4대 추진전략을 제시했다.우선 학생과 청년, 직장인, 고령층 등 대상별 눈높이에 맞춘 체험형 금융투자교육을 확대하기로 했다. 금융감독원이 운영 중인 'FSS 투자탐험대' 등 체험형 프로그램을 늘리고, 금융투자 관련 교구재 개발도 지원한다. 또 여러 기관이 운영하는 모의투자 게임 등 체험형 콘텐츠를 한곳에서 한눈에 확인할 수 있도록 e-금융교육센터 내 관련 메뉴도 신설한다.금융교육 기회도 확대한다. 금융소비자보호 실태평가에서 금융교육 실적 평가를 강화하는 방식으로 금융투자회사들의 '1사1교 금융교육' 참여를 유도하고, 군 복무 중 모은 목돈이 무분별한 고위험 투자로 이어지지 않도록 군장병 대상 금융투자교육도 활성화할 예정이다.투자판단 역량을 높이기 위한 실전형 교육도 추진한다. 대학 실용금융강좌에서 금융투자 부문을 확대하고, 해외주식과 ETF, 연금저축 등 관심이 높은 분야를 중심으로 온라인 금융투자교육을 확대하기로 했다. 또 퇴직연금 의무화 추진과 연계해 퇴직연금과 IRP, 연금저축 계좌 내 펀드·ETF 운용, TDF 등 장기투자 상품 교육도 강화한다.자기보호 역량 강화를 위해 청년층에는 1대1 맞춤형 재무상담을 제공한다. 금융위는 상담 거점을 연내 200곳 이상으로 확대하고, 비수도권을 중심으로 상담 인프라를 확충할 계획이다. 금융권 유휴점포를 체험형 교육장으로 활용해 고령층을 대상으로 한 금융교육을 확대하는 방안도 추진한다.금융위는 이번 추진계획을 바탕으로 각 금융교육기관이 자체 실행 계획을 수립하도록 지원하고, 금융교육협의회를 통해 이행 상황을 점검할 방침이다. 권대영 부위원장은 "금융투자교육은 투자만을 장려하는 교육이 아니라 국민이 투자위험을 정확히 이해하고 감내할 수 있는 범위 안에서 합리적으로 판단하도록 돕는 정책 과제"라며 "자본시장 신뢰를 높이기 위해 금융환경 변화에 맞춘 실효성 있는 교육을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.