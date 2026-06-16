고창군, 민선9기 군정 설계할 군민소통·정책기획위원회 출범

공약부터 군정목표까지…주민·전문가 23명 참여

심덕섭 0 심덕섭 고창군수가 16일 '군민소통·정책기획위원회 출범식에서 인사말을 하고 있다. /고창군

고창군 0 심덕섭 고창군수(앞줄 왼쪽 다섯번째)가 16일 민선9기 고창군정의 밑그림을 그릴 '군민소통·정책기획위원회' 출범식을 갖고 박현규 위원장(여섯번째), 박생기 부위원장(뒷줄 왼쪽 네번째), 위원들에게 위촉장을 수여한 후 기념촬영을 하고 있다. /고창군

전북 고창군이 민선9기 군정 운영 방향과 공약사업을 점검·보완하기 위한 군민소통·정책기획위원회를 출범했다.고창군은 16일 군청에서 군민소통·정책기획위원회 출범식을 열고 민선9기 군정의 비전과 핵심 과제 마련을 위한 본격적인 활동에 들어갔다고 밝혔다.위원회는 정책기획, 농림해양, 문화관광, 사회복지, 공동체, 청년, 지방소멸 등 다양한 분야에서 뛰어난 전문성과 덕망을 갖춘 민간 전문가와 주민 대표 등 23명으로 구성됐다. 위원장에는 박현규 고창군장애인복지협의회 회장을, 부위원장에는 박생기 고창식품산업연구원 원장을 선임했다.위원들은 앞으로 한 달간의 임기 동안 주 2회씩 회의를 거쳐 민선9기 공약사업의 실행 가능성을 검토하고, 민선9기 슬로건과 군정목표 등을 함께 구상해 나갈 계획이다.특히 위원회는 군민의 의견과 정책들을 행정의 눈이 아닌 군민의 눈으로 꼼꼼하게 검토하고 다듬는 사전 준비단 역할을 수행하게 된다. 위원회에서 공약을 다듬어내면 이를 바탕으로 민선9기 공약이 최종 확정될 예정이다.고창군은 이번 위원회 운영을 통해 군민과의 소통을 강화하고 지역 현안 해결과 지속 가능한 발전을 위한 정책 발굴에 나설 방침이다.심덕섭 고창군수는 "군민소통·정책기획위원회는 민선9기 고창 군정의 뼈대를 세우는 가장 중요한 출발점이다"며 "군민 모두가 소통하며 하나 되는 고창을 만들어 가겠다"고 말했다.