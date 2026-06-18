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[카드뉴스] 영종도 오션뷰 카페 추천 …이런 더위에는 ‘오션뷰’가 답!’

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박종규 기자

승인 : 2026. 06. 18. 07:00

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[카드뉴스] 영종도 오션뷰 카페 추천 …이런 더위에는 '오션뷰’가 답!'
집 밖은 위험해!? 
시원한 카페에서~! 더 시원해 보이는 오션뷰!
드라이브 가기 딱좋은 거리! 가야할 이유는 충분!

지금 떠나세요! 영종도 오션뷰 카페 추천

영종도 오션뷰 카페 추천 #1 아테리토 
샥슈카와 아테리토 토스트로 구성된 브런치 메뉴 오후 5시까지 제공

[추천 메뉴] 호텔 망고빙수 48,000원, 바다소다 11,000원

주소 : 인천 중구 중산동 1956-1
인스타 : @aterito_yeongjong
주차 : 가능(발렛가능) 

영종도 오션뷰 카페 추천 #2 아르토스 희망파티
발아통밀빵으로 유명한 (주)아르토스 통밀빵 브렌드의스페셜 카페

[추천 메뉴] 통밀베이글 6,500원, 코코넛빵 3,000원

주소 : 인천 중구 북성동1가 98-428
인스타 : @artos_caffe
주차 : 가능(2시간 무료) 

영종도 오션뷰 카페 추천 #3 바다앞테라스
휴양지를 닮은 공간이 되고자 하는 카페 '바다 앞 테라스'

[추천 메뉴] 한라봉 쥬스 12,900원, 루돌프 코코아라떼 8,500원

주소 : 인천 중구 중산동 1949-1
인스타 : @terrace.in.seaside
주차 : 가능

영종도 오션뷰 카페 추천 #4 엠클리프

밑으로는 해변, 중턱에는 카페, 

위에는 하늘 정원으로 구성, 서해에서 볼 수 있는 최고의 노을 감상


[추천 메뉴] 클리프 코르타도 9,000원, 클리프 말차 9,000원


주소 : 인천 중구 덕교동 128-58

인스타 : @cafe_m_cliff

주차 : 가능


영종도 오션뷰 카페 추천 #5 데일리셀럽 베이커리카페

따뜻한 아메리카노와 소금빵!

해질녘 노을이 카페의 조명을 대신하는 오션뷰 카페 


[추천 메뉴] 시그니처옥수수라떼 9,000원, 우베크림라떼 8,500원


주소 : 인천 중구 덕교동 103-9

인스타 : @daily____celeb

주차 : 가능


영종도 오션뷰 카페 추천 #6 키카페 Quay Cafe

탁 트인 창 너머 이국적인 요트뷰와 오션 바다뷰를 즐길 수 있는

영종도 왕산 마리나의 유일한 카페


[추천 메뉴] 화이트비치 선셋 (Only Ice) 9,000원, 코코넛화이트샌드 9,000원


주소 : 인천 중구 을왕동 980-1

인스타 : @quay.cafe

주차 : 가능


영종도 오션뷰 카페 추천 #7 얼트 

크림라떼 3종과 매일 굽는 신선한 베이커리를 시원한 바다 풍경과 함께!


[추천 메뉴]메론케이크(시즌) 9,500원, 로투스 라떼 8,000원


주소 : 인천 중구 을왕동 980-1

인스타 : @cafe.ult

주차 : 가능(2시간 무료)


영종도 오션뷰 카페 추천 #8 브레댄코 

영종도 구읍뱃터에서  가장 높은 3면 통창 오션뷰 카페

매일 새벽에 직접 굽는빵과 시그니처 음료


[추천 메뉴] 제주감귤에이드 5,500원, 영종도 오션라떼 8,000원


주소 : 인천 중구 중산동 1956-1

인스타 : @breadnco_youngjong

주차 : 가능

박종규 기자

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