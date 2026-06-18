[카드뉴스] 영종도 오션뷰 카페 추천 …이런 더위에는 ‘오션뷰’가 답!’

영종도 오션뷰 카페 추천 #4 엠클리프
밑으로는 해변, 중턱에는 카페,
위에는 하늘 정원으로 구성, 서해에서 볼 수 있는 최고의 노을 감상
[추천 메뉴] 클리프 코르타도 9,000원, 클리프 말차 9,000원
주소 : 인천 중구 덕교동 128-58
인스타 : @cafe_m_cliff
주차 : 가능
영종도 오션뷰 카페 추천 #5 데일리셀럽 베이커리카페
따뜻한 아메리카노와 소금빵!
해질녘 노을이 카페의 조명을 대신하는 오션뷰 카페
[추천 메뉴] 시그니처옥수수라떼 9,000원, 우베크림라떼 8,500원
주소 : 인천 중구 덕교동 103-9
인스타 : @daily____celeb
주차 : 가능
영종도 오션뷰 카페 추천 #6 키카페 Quay Cafe
탁 트인 창 너머 이국적인 요트뷰와 오션 바다뷰를 즐길 수 있는
영종도 왕산 마리나의 유일한 카페
[추천 메뉴] 화이트비치 선셋 (Only Ice) 9,000원, 코코넛화이트샌드 9,000원
주소 : 인천 중구 을왕동 980-1
인스타 : @quay.cafe
주차 : 가능
영종도 오션뷰 카페 추천 #7 얼트
크림라떼 3종과 매일 굽는 신선한 베이커리를 시원한 바다 풍경과 함께!
[추천 메뉴]메론케이크(시즌) 9,500원, 로투스 라떼 8,000원
주소 : 인천 중구 을왕동 980-1
인스타 : @cafe.ult
주차 : 가능(2시간 무료)
영종도 오션뷰 카페 추천 #8 브레댄코
영종도 구읍뱃터에서 가장 높은 3면 통창 오션뷰 카페
매일 새벽에 직접 굽는빵과 시그니처 음료
[추천 메뉴] 제주감귤에이드 5,500원, 영종도 오션라떼 8,000원
주소 : 인천 중구 중산동 1956-1
인스타 : @breadnco_youngjong
주차 : 가능