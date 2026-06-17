이송→재활 원스톱…순천향대천안병원, 심뇌혈관 안전망 촘촘하게

충남권역 심뇌혈관질환 관리협의회 개최

2026년 충남권역 심뇌혈관질환관리협의회 단체사진f 0 충남권역심뇌혈관질환 관리협의회 참석자들이 기념촬영 하고 있다./순천향대천안병원

예방부터 응급이송, 치료, 재활까지 이어지는 심뇌혈관질환 통합 관리체계 구축을 위해 충남지역 의료·행정기관이 한자리에 모였다.국가 지정 충남권역심뇌혈관질환센터인 순천향대학교 부속 천안병원은 지난 16일 '2026 충남권역 심뇌혈관질환 관리협의회'를 개최했다고 17일 밝혔다.이번 협의회는 충남도와 충남소방본부, 보건소, 의료기관 관계자, 관련 전문가 등 20여 명이 참석해 심뇌혈관질환 예방과 응급의료체계 개선 방안을 논의했다.참석자들은 119 후송체계 운영 현황을 점검하고 심근경색증과 뇌졸중 환자의 신속한 응급이송 체계 구축 방안을 모색했다.또 권역 내 심뇌혈관질환 진료 수준 향상을 위한 기관 간 협력 방안, 예방·관리 교육 및 홍보사업 확대, 민관 협력체계 구축, 권역심뇌혈관질환센터 발전 방향 등에 대해 폭넓은 의견을 나눴다.특히 심뇌혈관질환은 골든타임 확보가 환자의 생존과 예후를 좌우하는 만큼 응급이송부터 치료, 재활까지 유기적으로 연결되는 지역 의료 안전망 구축의 중요성이 강조됐다.윤석만 센터장은 "심뇌혈관질환은 예방부터 응급이송, 치료, 재활까지 지역사회와의 유기적인 협력이 매우 중요하다"며 "이번 협의회를 통해 지역 내 협력체계를 더욱 공고히 하고 권역민들이 안심하고 치료 받을 수 있는 의료환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.