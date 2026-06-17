현대L&C, 하이엔드 건자재 앞세워 B2B 영업 확대

伊 원목마루·獨 수전 브랜드 독점 유통

통합 패키지 앞세워 하이엔드 주거시장 공략

1) 원목마루 0 이탈리아 플로리안의 원목마루 '모히토'를 적용한 실내 모습./현대L&C

현대L&C가 유럽 원목마루와 수전 브랜드 유통권을 확보하며 프리미엄 건자재 B2B(기업간거래) 라인업을 강화한다. 수도권 재건축 단지와 강남권 하이엔드 주거시설을 겨냥한 프리미엄 건자재 B2B 영업도 본격화한다.현대L&C는 최근 이탈리아 목재 전문기업 '플로리안(Florian)'의 원목마루, 독일 욕실 자재 전문기업 '코이코(KEUCO)' 수전에 대한 국내 독점 유통 계약을 체결했다고 17일 밝혔다.현대L&C 관계자는 "수도권 재건축 단지와 신규 분양 옵션 시장을 중심으로 하이엔드 자재에 대한 수요가 빠르게 늘고 있어 유럽 브랜드와의 독점 계약을 추진하게 됐다"고 설명했다.플로리안은 50년 넘게 원목 가공 사업을 이어온 업체로, 이탈리아 현지에서 생산되는 프라임 AB(Prime AB) 등급의 참나무 원목마루가 대표 제품이다. 프라임 AB는 유럽 원목마루 표준 규격의 최상위 등급으로, 제품의 품질을 좌우하는 옹이나 크랙(갈라짐)이 없음을 의미한다. 플로리안 원목마루는 글로벌 명품 브랜드의 리테일 매장이나 고급 오피스텔 등에서 채택되고 있다.코이코는 독보적인 금속 가공과 크롬 도금 기술을 보유한 독일의 고급 욕실 자재 업체다. 코이코의 수전은 인도 메리어트, 몰디브 아난타라 리조트, 홍콩 페닌슐라 등 글로벌 5성급 호텔·리조트와 국내외 최고급 주거단지에 시공되고 있다.건자재 B2B 통합 패키지는 거실·주방·욕실 등 주거 공간에 적용되는 창호·바닥재·상판재·벽장재 중 하이엔드 주택에만 시공되는 옵션 20여 종으로 구성됐다. 현대L&C의 프리미엄 창호 레하우, 엔지니어드 스톤 칸스톤과 이번에 계약한 플로리안 원목마루, 코이코 수전이 대표적이다.건설사나 시행사들은 글로벌 시장에서 검증된 프리미엄 자재를 턴키(turn-key)로 손쉽게 발주할 수 있다는 장점이 있다. 또한 건자재 B2B 통합 패키지는 현대L&C가 패키지에 구성된 모든 제품의 사후관리(A/S)를 전담한다. 하자가 발생하면 품목마다 수입사가 달라 개별로 해결해야 했던 번거로움도 줄어든다.현대L&C는 강화된 제품 라인업을 바탕으로 건자재 B2B 통합 패키지의 영업에도 드라이브를 건다. 글로벌 시장에서 인정받는 최고급 건자재의 유통 계약을 지속적으로 확대해 패키지 라인업을 강화해 나가겠다는 계획이다.현대L&C 관계자는 "이번 통합 패키지를 통해 하이엔드 건자재에 대한 국내 소비자들의 높아진 안목을 만족시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다"며 "국내 주거 문화에 최적화된 프리미엄 건자재 라인업을 확대해 글로벌 종합 건자재 기업으로서의 입지를 공고히 할 것"이라고 말했다.